ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Витязь» в матче КХЛ
ТАСС, 26 ноября. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 26 ноября. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (7-я минута), Грег Скотт (19) и Линден Вей (60). За «Витязь» отличился Борна Рендулич (21).
ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, команда возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ и Западную конференцию. В активе московского клуба 56 очков в 32 играх. «Витязь» располагается на девятом месте в Западной конференции, набрав 28 очков в 32 встречах.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с рижским «Динамо» 28 ноября, встреча пройдет в швейцарском Цюрихе. «Витязь» в тот же день дома встретится с петербургским СКА.
В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:0), 37-летний нападающий казанцев Данис Зарипов провел 1163-й матч в чемпионатах России, повторив рекорд белоруса Алексея Калюжного. Магнитогорский «Металлург» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (5:4), а «Сибирь» на выезде победила хабаровский «Амур» (3:2).
|Игорь Никитин
|Валерий Белов
|Илья Сорокин
|Игорь Сапрыкин 58:58 (И. Сапрыкин 59:06)
|1-й период
|Борна Рендулич
|05:30
|07:48
|Константин Окулов
|13:28
|Линден Вей
|19:17
|Грег Скотт (Я. Хансен, Л. Вей)
|2-й период
|20:24
|Линден Вей
|Борна Рендулич (В. Мозик, А. Семин)
|21:34
|28:30
|39:27
|Мэт Робинсон
|3-й период
|46:50
|Павел Карнаухов
|Евгений Катичев
|46:50
|Евгений Катичев
|46:50
|Михаил Епишин
|46:50
|Денис Кокарев
|56:49
|59:06
|п.в.
|Линден Вей (И.И. Сорокин)
|Миро Аалтонен
|59:06
|10
|Штрафное время
|28
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)