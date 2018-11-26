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22:26 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Витязь» в матче КХЛ

ТАСС, 26 ноября. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (7-я минута), Грег Скотт (19) и Линден Вей (60). За «Витязь» отличился Борна Рендулич (21).

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Неделя 14, 28.11.2018, 20:30
Динамо Р
-ЦСКА-

ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, команда возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ и Западную конференцию. В активе московского клуба 56 очков в 32 играх. «Витязь» располагается на девятом месте в Западной конференции, набрав 28 очков в 32 встречах.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с рижским «Динамо» 28 ноября, встреча пройдет в швейцарском Цюрихе. «Витязь» в тот же день дома встретится с петербургским СКА.

В другом матче игрового дня казанский «Ак Барс» дома обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:0), 37-летний нападающий казанцев Данис Зарипов провел 1163-й матч в чемпионатах России, повторив рекорд белоруса Алексея Калюжного. Магнитогорский «Металлург» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (5:4), а «Сибирь» на выезде победила хабаровский «Амур» (3:2).

ЦСКА 3:1
(2:0, 0:1, 1:0)
Витязь
26.11.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Валерий Белов
Вратари
Илья Сорокин Игорь Сапрыкин 58:58 (И. Сапрыкин 59:06)
1-й период
Борна Рендулич 05:30
07:48 Константин Окулов
13:28 Линден Вей
19:17 Грег Скотт (Я. Хансен, Л. Вей)
2-й период
20:24 Линден Вей
Борна Рендулич (В. Мозик, А. Семин) 21:34
28:30
39:27 Мэт Робинсон
3-й период
46:50 Павел Карнаухов
Евгений Катичев 46:50
Евгений Катичев 46:50
Михаил Епишин 46:50
Денис Кокарев 56:49
59:06 п.в. Линден Вей (И.И. Сорокин)
Миро Аалтонен 59:06
Статистика
10 Штрафное время 28
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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