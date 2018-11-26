ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Витязь» в матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Константин Окулов (7-я минута), Грег Скотт (19) и Линден Вей (60). За «Витязь» отличился Борна Рендулич (21).

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 20:30 Динамо Р - ЦСКА -

ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, команда возглавляет общую турнирную таблицу КХЛ и Западную конференцию. В активе московского клуба 56 очков в 32 играх. «Витязь» располагается на девятом месте в Западной конференции, набрав 28 очков в 32 встречах.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с рижским «Динамо» 28 ноября, встреча пройдет в швейцарском Цюрихе. «Витязь» в тот же день дома встретится с петербургским СКА.