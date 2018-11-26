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22:27 (мск), источник: ТАСС

КХЛ ведет переговоры с четырьмя зарубежными клубами о вступлении в лигу

ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ведет переговоры с четырьмя зарубежными клубами на предмет их вступления в лигу. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

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В настоящее время в КХЛ, помимо российских клубов, принимают участие команды из Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии. Согласно стратегии развития КХЛ, по окончании нынешнего сезона лигу по спортивно- финансовому результату покинут два клуба, которых заменят две команды. Таким образом, количество клубов останется неизменным — 24.

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«Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи (вынесенные матчи КХЛ в Цюрихе, — прим. ТАСС) нам помогут исследовать рынок. Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб. Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, — есть другие страны, где мы лучше продвинулись, — сказал Чернышенко. — Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано».

В сентябре после совета директоров КХЛ Чернышенко сообщил, что лига прорабатывает возможность участия в чемпионате клубов из Парижа и Марселя.

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