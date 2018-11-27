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01:00 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе

ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча была вынесенной и прошла в Цюрихе.

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Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 28.11.2018, 19:30
Витязь
-СКА-

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (5-я минута), Павел Дацюк (43) и Александр Барабанов (60), у проигравших отличился Кевин Кларк (39). СКА одержал шестую победу в семи последних матчах КХЛ.

Эта встреча стал третьей вынесенной игрой в текущем сезоне КХЛ. В конце октября СКА и московский ЦСКА в Вене провели матчи против братиславского «Слована». Петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 32 матчах 51 очко, «Динамо» с 30 очками после 30 игр идет седьмым.

В следующем матче СКА 28 ноября в гостях сыграет с подольским «Витязем». «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА, эта игра также будет вынесенной и пройдет в Цюрихе.

Динамо Р 1:3
(0:1, 1:0, 0:2)
СКА
26.11.2018, 21:30 Зрители: 4178 Регулярный чемпионат Hallenstadion
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Илья Воробьев
Вратари
Кристерс Гудлевскис 59:26 (К. Гудлевскис 59:53) Магнус Хелльберг
1-й период
Николай Прохоркин (В. Токранов, Н. Гусев) 04:33
Никита Гусев 06:34
Евгений Кетов 08:19
Евгений Кетов 08:19
2-й период
21:29 Нериюс Алишаускас
38:02 Кевин Кларк (К. Гиллис)
3-й период
Виктор Тихонов 40:13
Павел Дацюк (Н. Гусев, М.А. Карпов) 42:51
Динар Хафизуллин 50:15
Динар Хафизуллин 50:15
Александр Барабанов п.в. 59:53
Статистика
2 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Динамо Р
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