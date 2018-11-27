СКА обыграл рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе

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Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:30 Витязь - СКА -

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (5-я минута), Павел Дацюк (43) и Александр Барабанов (60), у проигравших отличился Кевин Кларк (39). СКА одержал шестую победу в семи последних матчах КХЛ.

Эта встреча стал третьей вынесенной игрой в текущем сезоне КХЛ. В конце октября СКА и московский ЦСКА в Вене провели матчи против братиславского «Слована». Петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 32 матчах 51 очко, «Динамо» с 30 очками после 30 игр идет седьмым.