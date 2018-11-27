СКА обыграл рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе
ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/.
ЦЮРИХ /Швейцария/, 26 ноября. /ТАСС/.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин (5-я минута), Павел Дацюк (43) и Александр Барабанов (60), у проигравших отличился Кевин Кларк (39). СКА одержал шестую победу в семи последних матчах КХЛ.
Эта встреча стал третьей вынесенной игрой в текущем сезоне КХЛ. В конце октября СКА и московский ЦСКА в Вене провели матчи против братиславского «Слована». Петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 32 матчах 51 очко, «Динамо» с 30 очками после 30 игр идет седьмым.
В следующем матче СКА 28 ноября в гостях сыграет с подольским «Витязем». «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА, эта игра также будет вынесенной и пройдет в Цюрихе.
|Гиртс Анкипанс
|Илья Воробьев
|Кристерс Гудлевскис 59:26 (К. Гудлевскис 59:53)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Николай Прохоркин (В. Токранов, Н. Гусев)
|04:33
|Никита Гусев
|06:34
|Евгений Кетов
|08:19
|Евгений Кетов
|08:19
|2-й период
|21:29
|Нериюс Алишаускас
|38:02
|Кевин Кларк (К. Гиллис)
|3-й период
|Виктор Тихонов
|40:13
|Павел Дацюк (Н. Гусев, М.А. Карпов)
|42:51
|Динар Хафизуллин
|50:15
|Динар Хафизуллин
|50:15
|Александр Барабанов
|п.в.
|59:53
|2
|Штрафное время
|33
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)