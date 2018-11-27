Низкая посещаемость матча КХЛ в Цюрихе между «Динамо» и СКА не испортила атмосферу игры

Источник: РИА "Новости"

СКА и московский ЦСКА уже принимали участие в подобных вынесенных матчах регулярного чемпионата в конце октября. Тогда два армейских коллектива в Вене сыграли с братиславским «Слованом». 28 ноября рижское «Динамо» проведет второй матч в Цюрихе — теперь соперником станет ЦСКА.

В отличие от встреч в Вене, сегодняшняя игра выдалась более напряженной и упорной. В австрийской столице ЦСКА переиграл «Слован» со счетом 9:0, а СКА — 7:0. Интрига матча в Цюрихе же сохранялась до последних секунд, когда Александр Барабанов отправил шайбу в пустые ворота и установил итоговый результат.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 26.11.2018, 21:30 Динамо Р 1 СКА 3

Низкая посещаемость

По сравнению с играми в Вене, КХЛ провела большую работу в маркетинговом плане. Тогда на арене и в ее окрестностях не было ни одной точки продажи атрибутики лиги и клубов. Сейчас же швейцарские любители хоккея имели возможность приобрести различные сувениры с символикой играющих команд, а также акции KHL World Games и сборной России. В фойе был расположен Кубок Гагарина, с которым мог сфотографироваться каждый желающий.

Атрибутика пользовалась большим спросом у местных любителей хоккея. Наиболее популярен среди всех предметов был свитер Павла Дацюка. У капитана российской сборной в Швейцарии оказалось немало персональных поклонников, пришедших на матч даже в джерси «Детройта», за который хоккеист провел 15 лет и завоевал два Кубка Стэнли. Юные болельщики нарисовали плакаты в адрес Дацюка с просьбой подарить им свою игровую форму или клюшку.

Именно Дацюк стал автором победной шайбы, заброшенной великолепным кистевым броском, и был признан лучшим игроком матча в составе СКА. «Сегодня пришли те, кто смогли. Мы старались подбодрить зрителей своей игрой, думаю, что у нас получилось сделать маленький праздник», — отметил Дацюк после матча.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3bbcb6039df3b9856b7bcccee2e08d36_hd/2_7981128577/25487c88019ecd1d933de70114852a65/4698970297?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщиков из Риги и Санкт-Петербурга было немного. Они располагались за воротами команд и не занимали даже половины одного сектора.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 20:30 Динамо Р - ЦСКА -

Всего же матч посетили 4 178 зрителей, хотя арена способна вместить 11 200 человек. Днем ранее на игре внутреннего чемпионата, в которой местный «Цюрих», идущий в середине таблице, принимал одного из аутсайдеров «Давос», был зафиксирован аншлаг.

«Низкая посещаемость арены может быть связана с обилием мероприятий на “Халленштадионе”. Возможно, была неправильно построена стратегия, нужно было говорить, что сюда приезжают Дацюк и немало олимпийских чемпионов, так как для людей важно объяснить, кто играет. Швейцарцы не знают, что такое ЦСКА и СКА, но когда говоришь, что играет Дацюк и олимпийские чемпионы, люди все понимают», — отметил исполнительный директор «Цюриха» Петер Занер.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сказал, что Швейцария является сложным и интересным рынком для лиги, однако организация успешно выполнила свою стратегию в маркетинговом плане. «Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок», — пояснил Чернышенко.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:30 Витязь - СКА -

Победа СКА

Хоккеисты СКА вышли на раскатку в светло-фиолетовых свитерах в поддержку акции «Хоккей против рака». Перед игрой главный тренер петербургской команды Илья Воробьев и хоккеисты отмечали не очень высокое качество льда, который начали готовить только ночью. Однако почти все остались довольны ареной. «Стадион прекрасный, а лед, если учитывать, что его сделали только ночью, конечно, нормального качества, но тоже хромал», — сказал после матча защитник СКА Андрей Зубарев.

Организаторы встречи подготовили обширную программу для зрителей. Перед матчем на лед с флагами стран команд- участниц вышли местный коллектив по синхронному катанию и дети из хоккейной академии. Затем скрипач Раймондс Озолс сыграл увертюру из оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль».

Гимн Российской Федерации исполнил солист Театра Люцерна Андрей Крутой. Во время исполнения произошли технические неполадки, в результате чего часть текста гимна хором пели болельщики, которых было хорошо слышно.

Несмотря на низкую посещаемость, зрители вели себя достаточно активно, шумно реагируя на успешные и эффектные действия каждой из команд. Долго скучать им не пришлось, так как уже на пятой минуте Николай Прохоркин открыл счет. Далее пошла вязкая игра с большим количеством единоборств и обоюдными шансами. В конце второго периода Кевин Кларк броском в девятку сравнял счет.

После засчитанной сомнительной шайбы Павла Дацюка в начале второго периода симпатии болельщиков больше переместились на сторону рижан. То ли зрители хотели продлить удовольствие и лицезреть овертайм в формате три на три, то ли чувствовали несправедливость. Динамовцы имели шанс отыграться, но не реализовали пятиминутное удаление Динара Хафизулина. За семь секунд до конца третьего периода точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Барабанов.

После встречи Зубарев выразил сожаление по поводу низкой посещаемости игры. «Мы немного разочарованы, потому что пришло не так много болельщиков, — отметил Зубарев. — Не нам, конечно, решать, в плюс или в минус это сыграло лиге».

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Лондон и Париж заслуживают принять КХЛ

Основной задачей КХЛ является увеличение интереса лиги в странах Западной Европы и популяризация хоккея в государствах, где вид спорта развит не очень сильно. Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг отметил, что в будущем лига нацелена на проведение игр регулярного чемпионата в городах-миллионниках с хорошими современными аренами. «Думаю, что Лондон и Париж заслуживают тоже увидеть матчи такого уровня, также было бы правильно сыграть в Берлине и Копенгагене», — отметил Ротенберг.

По душе идея выездов в различные города приходится и хоккеистам. Дацюк отметил, что подобные мероприятия лучше проводить в несколько дней, чтобы у игроков была возможность взять с собой семью и в полной мере ощутить праздник. Также 40-летний нападающий СКА подчеркнул, что поездки на матчи в Западную Европу добавляют энергии.

Солидарен с опытным напарником и другой форвард СКА Виктор Тихонов. «Мне очень нравится практика проведения матчей в городах, где нет команд КХЛ, — отметил Тихонов. — Можно увидеть мир, показать болельщикам наш хоккей. Может, им тоже захочется войти в состав КХЛ, чем больше команд, тем лучше будет», — сказал Тихонов.

Главный тренер СКА Илья Воробьев считает, что вынесенные матчи делают хорошую рекламу КХЛ в Европе. А канадский защитник итальянского происхождения Мэтью Майоне из рижского «Динамо» предложил провести в следующем году подобную встречу в Италии.