Магнитогорский «Металлург» завершил домашнюю серию победой над «Торпедо»

Источник: Uralpress.ru

26 ноября магнитогорский «Металлург» сыграл последний матч очередной домашней серии. «Сталевары» на своем льду принимали нижегородское «Торпедо». Соперник приехал в хорошем расположении духа. Подопечные Немировски перед этим матчем забросили пять шайб челябинскому «Трактору», а до этого — три гола в ворота «Автомобилиста».

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В первом периоде команды обменялись голами, а во второй двадцатиминутке магнитогорцы трижды поразили ворота «Торпедо», на что гости смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой — 4:2.

Все решилось в третьем периоде. Команды вновь обменялись заброшенными шайбами, а затем «Торпедо» увеличило давление и сократило отставание в счете до минимума — 5:4.

Затем магнитогорцы и вовсе осталась в меньшинстве, но «сталевары» выстояли и завершили матч победой.

Челябинский «Трактор» накануне также проводил матч с нижегородским «Торпедо».

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Подопечные Алексея Тертышного потерпели досадное поражение — 3:5.

«Неплохо играли в первом периоде, во втором, но потом это удаление перевернуло матч. Из-за этого упустили победу. В третьем отрезке постарались вернуться, но четвертая шайба немножко подломила нас. Ребята старались, шли вперед, забросили шайбу, но чуть-чуть не хватило», — отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий домашний поединок состоится в арене «Металлург» 5 декабря. В гости приедет столичный «Спартак». Магнитогорская команда сейчас отправляется на выезд. 29 ноября состоится матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот день будет принимать «Адмирал» из Владивостока.

Фото: ХК «Металлург»