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08:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Магнитогорский «Металлург» завершил домашнюю серию победой над «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» завершил домашнюю серию матчей и отправляется на очередной выезд. Челябинский «Трактор» продолжает принимать гостей на своем льду.

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Источник: Uralpress.ru

26 ноября магнитогорский «Металлург» сыграл последний матч очередной домашней серии. «Сталевары» на своем льду принимали нижегородское «Торпедо». Соперник приехал в хорошем расположении духа. Подопечные Немировски перед этим матчем забросили пять шайб челябинскому «Трактору», а до этого — три гола в ворота «Автомобилиста».

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 29.11.2018, 17:00
Салават Юлаев
-Металлург Мг-

В первом периоде команды обменялись голами, а во второй двадцатиминутке магнитогорцы трижды поразили ворота «Торпедо», на что гости смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой — 4:2.

Все решилось в третьем периоде. Команды вновь обменялись заброшенными шайбами, а затем «Торпедо» увеличило давление и сократило отставание в счете до минимума — 5:4.

Затем магнитогорцы и вовсе осталась в меньшинстве, но «сталевары» выстояли и завершили матч победой.

Челябинский «Трактор» накануне также проводил матч с нижегородским «Торпедо».

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 28.11.2018, 19:00
Ак Барс
-Торпедо НН-

Подопечные Алексея Тертышного потерпели досадное поражение — 3:5.

«Неплохо играли в первом периоде, во втором, но потом это удаление перевернуло матч. Из-за этого упустили победу. В третьем отрезке постарались вернуться, но четвертая шайба немножко подломила нас. Ребята старались, шли вперед, забросили шайбу, но чуть-чуть не хватило», — отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Следующий домашний поединок состоится в арене «Металлург» 5 декабря. В гости приедет столичный «Спартак». Магнитогорская команда сейчас отправляется на выезд. 29 ноября состоится матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Челябинский «Трактор» в этот день будет принимать «Адмирал» из Владивостока.

Фото: ХК «Металлург»

Автор: Инна Шемаева

Металлург Мг 5:4
(1:1, 3:1, 1:2)
Торпедо НН
26.11.2018, 17:00 Зрители: 6370 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Дэвид Немировски
Вратари
Василий Кошечкин Станислав Галимов 40:00 (А. Тихомиров 40:00-58:31)
1-й период
06:42 Михал Булирж
15:49 Мэтт Эллисон (С. Мозякин)
Никита Сетдиков (Д. Семин) 16:58
2-й период
Денис Баранцев 21:20
21:46 Деннис Расмуссен (С. Мозякин, М. Эллисон)
22:20 Алексей Береглазов
27:39 Павел Дорофеев
35:52 Архип Неколенко (Р. Любимов)
Эндрю Кейлоф 36:35
36:52 Ииро Пакаринен
Дамир Жафяров (Д. Паршин) 37:42
3-й период
47:04 Павел Дорофеев
Владимир Галузин (Э. Кейлоф, Д. Баранцев) 47:38
Михаил Орлов 50:51
52:10 Мэтт Эллисон (С. Мозякин, Н. Кулемин)
52:59 Евгений Тимкин
Дамир Жафяров (Д. Баранцев, Д. Паршин) 55:02
55:34 Николай Кулемин
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Андрей Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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