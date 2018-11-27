Фазель: Матчи КХЛ в Европе способствуют распространению бренда лиги на континенте

В понедельник в Цюрихе состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и СКА (1:3). 28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом»: петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.

«Я очень рад, что КХЛ приехала в Швейцарию, это очень хороший знак. У нас в этом году был матч с участием команды Национальной хоккейной лиги в Берне. Это соревнование между Европой и Северной Америкой, я думаю, что КХЛ делает хороший шаг для распространения бренда в странах Западной Европы», — отметил Фазель.