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09:16 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Матчи КХЛ в Европе способствуют распространению бренда лиги на континенте

ЦЮРИХ /Швейцария/, 27 ноября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) делает очень хороший шаг для распространения своего бренда в Европе, проводя матчи регулярного чемпионата в различных городах континента. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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В понедельник в Цюрихе состоялась встреча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и СКА (1:3). 28 ноября там же рижане сыграют с московским ЦСКА. 26 и 28 октября ЦСКА и СКА провели игры в Вене с братиславским «Слованом»: петербуржцы одержали победу со счетом 7:0, москвичи — 9:0.

«Я очень рад, что КХЛ приехала в Швейцарию, это очень хороший знак. У нас в этом году был матч с участием команды Национальной хоккейной лиги в Берне. Это соревнование между Европой и Северной Америкой, я думаю, что КХЛ делает хороший шаг для распространения бренда в странах Западной Европы», — отметил Фазель.

Президент IIHF подчеркнул, что командам из КХЛ и Швейцарии будет непросто найти время для игр между собой. «Очень много работы предстоит проделать между КХЛ и Лигой чемпионов. Это непросто, так как у лиг и национальной федерации разные интересы, очень сложно совместить их взгляды, составить календарь очень тяжело. В регулярном чемпионате КХЛ 62 игры, если взять чемпионат и Кубок Швейцарии, плюс Лига чемпионов, то тоже наберется более 60 матчей», — пояснил Фазель.

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