ХК «Динамо» сыграет первый матч на стадионе в Петровском парке 4 января с «Автомобилистом»

Во вторник департамент градостроительной политики города Москвы сообщил, что реконструкция стадиона «Динамо» завершена, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он будет называться «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» и вмещать в себя футбольный стадион и малую спортивную арену, на которой можно будет проводить хоккейные матчи. Вместимость малой арены в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тыс. человек.
«Однозначно, первую игру [на новой арене] мы проведем 4 января против “Автомобилиста”, — заявил Харчук. — Все работы на арене завершены, все хорошо. Думаю, что первую тренировку на новом льду команда проведет в середине декабря. Может быть, даже организуем товарищескую игру».
Два последних сезона «Динамо» проводило домашние матчи на «ЦСКА-Арене» (бывшее название — «ВТБ Ледовый дворец»). В настоящее время бело-голубые проводят домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ на арене «Мегаспорт».