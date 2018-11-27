ХК «Динамо» сыграет первый матч на стадионе в Петровском парке 4 января с «Автомобилистом»

Во вторник департамент градостроительной политики города Москвы сообщил, что реконструкция стадиона «Динамо» завершена, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он будет называться «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» и вмещать в себя футбольный стадион и малую спортивную арену, на которой можно будет проводить хоккейные матчи. Вместимость малой арены в зависимости от спортивных или концертных мероприятий будет варьироваться от 11,4 до 14 тыс. человек.