Егор Воронков: Всегда чувствую поддержку и транслируемые болельщиками эмоции

Источник: Пресс-служба "Бесценной лиги"

Во время ноябрьской встречи медиа-клуба в центре внимания оказался Матч Звезд КХЛ — одно из самых ожидаемых событий хоккейного сезона. В рамках сессии гостей встречи ждали сюрпризы от Mastercard и КХЛ, в том числе анонс официальной предпродажи билетов на Неделю Звезд 2019. Самым главным стал приход в ложу почетных гостей мероприятия, известных российских хоккеистов Алексея Яшина и Алексея Морозова.

Приятно, что здесь обсуждают такое важное событие, как Матч Звезд КХЛ. Все-таки это тоже уже своеобразная традиция, где собираются лучшие и играют для себя, своих команд и болельщиков. Это по-настоящему зрелищные матчи. Мы становимся участниками хоккейного шоу для самых преданных болельщиков. «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ — очень значимая и правильная традиция. Болельщики наравне с игроками заслуживают признания! Мы ценим вклад «Бесценной Лиги» в развитие и популяризацию хоккея. Алексей Морозов вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея

Известные хоккеисты поделились воспоминаниями о своем участии в Матчах Звезд и самыми интересными случаями из истории одного из самых важных событий сезона КХЛ. Алексей Морозов также обсудил с гостями развитие молодежного хоккея и предстоящий Кубок Вызова, который возвращается в Нижнекамск в 2019 году. К разговору о молодежном хоккее с большим интересом подключились и «звездные» гости медиа-клуба — актеры сериала «Молодежка» Александр Соколовский и Иван Мулин, а также резидент Comedy Club Магомед Муртазаалиев.

Источник: Пресс-служба "Бесценной лиги"

После этого был объявлен конкурс на лучшую публикацию о прошедшей сессии медиа-клуба традиции «Бесценная Лига». В конкурсе участвуют все журналисты, опубликовавшие в своих изданиях материал о вчерашней встрече. Жюри, в состав которого входят представители Mastercard, КХЛ и ведущие медиа-клуба Наталья Кларк и Денис Казанский, до 15 декабря решит, кто получит главный приз: настоящий игровой свитер с автографами участников Матча Звезд КХЛ, а также проход в комфортабельный бизнес-зал Mastercard в Шереметьево.

Источник: Пресс-служба "Бесценной лиги"

По традиции медиа-клуба во встрече также принял участие хоккеист КХЛ. На этот раз ложу посетил игрок ХК «Витязь» Егор Воронков. Он поделился своим мнением о матче и впечатлениями о «Бесценной Лиге».

Болельщики постоянно поддерживают нас, игроков. Нам очень важно знать и видеть, что на матчах за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции, и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что появилась «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, которая помогает оценить вклад болельщиков в игру. Болельщики, спасибо вам, что верите в нас! Егор Воронков игрок ХК «Витязь»

Источник: Пресс-служба "Бесценной лиги"

Приглашение на уникальную встречу медиа-клуба получила и Бесценная болельщица ХК «Витязь» Татьяна Яскина. Статус «Бесценной Болельщицы» ХК «Витязь» и возможность разделить Трофей «Бесценной Лиги» с известным нападающим Максимом Афиногеновым прямо на льду Татьяна получила в прошлом сезоне. Поддержать любимый клуб и насладиться игрой болельщица пришла с супругом Сергеем Яскиным.

Я счастлива, что оказалась на таком мероприятии, познакомилась с самим Алексеем Морозовым. На встречу я пришла с супругом Сергеем. За «Витязь» болеем всей семьей вот уже 5-й сезон. Мы до сих пор вспоминаем, как я выходила на лед с Афиногеновым. Разделить с ним Трофей «Бесценной Лиги» было незабываемо, поэтому в наступившем сезоне я намерена снова взять главный приз! Активностей в «Бесценной Лиге» стало еще больше, и участвовать в ней еще интереснее, а желание победить все такое же сильное! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за то, что продолжают исполнять заветные мечты и дарить бесценные моменты! Татьяна Яскина болельщица ХК «Витязь»

С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.