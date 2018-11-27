Егор Воронков: Всегда чувствую поддержку и транслируемые болельщиками эмоции
Москва, 26 ноября — Встреча, посвященная одному из самых значимых событий сезона, — Матчу Звезд КХЛ, состоялась в рамках
Москва, 26 ноября — Встреча, посвященная одному из самых значимых событий сезона, — Матчу Звезд КХЛ, состоялась в рамках
Во время ноябрьской встречи
Приятно, что здесь обсуждают такое важное событие, как Матч Звезд КХЛ.
Все-такиэто тоже уже своеобразная традиция, где собираются лучшие и играют для себя, своих команд и болельщиков. Это по-настоящемузрелищные матчи. Мы становимся участниками хоккейного шоу для самых преданных болельщиков. «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ — очень значимая и правильная традиция. Болельщики наравне с игроками заслуживают признания! Мы ценим вклад «Бесценной Лиги» в развитие и популяризацию хоккея.
Известные хоккеисты поделились воспоминаниями о своем участии в Матчах Звезд и самыми интересными случаями из истории одного из самых важных событий сезона КХЛ. Алексей Морозов также обсудил с гостями развитие молодежного хоккея и предстоящий Кубок Вызова, который возвращается в Нижнекамск в 2019 году. К разговору о молодежном хоккее с большим интересом подключились и «звездные» гости
После этого был объявлен конкурс на лучшую публикацию о прошедшей сессии
По традиции
Болельщики постоянно поддерживают нас, игроков. Нам очень важно знать и видеть, что на матчах за нас болеют тысячи людей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Ты всегда чувствуешь поддержку и транслируемые болельщиками эмоции, и благодаря этому постоянно идешь вперед. Хорошо, что появилась «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ, которая помогает оценить вклад болельщиков в игру. Болельщики, спасибо вам, что верите в нас!
Приглашение на уникальную встречу
Я счастлива, что оказалась на таком мероприятии, познакомилась с самим Алексеем Морозовым. На встречу я пришла с супругом Сергеем. За «Витязь» болеем всей семьей вот уже 5-й сезон. Мы до сих пор вспоминаем, как я выходила на лед с Афиногеновым. Разделить с ним Трофей «Бесценной Лиги» было незабываемо, поэтому в наступившем сезоне я намерена снова взять главный приз! Активностей в «Бесценной Лиге» стало еще больше, и участвовать в ней еще интереснее, а желание победить все такое же сильное! Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за то, что продолжают исполнять заветные мечты и дарить бесценные моменты!
С 2015 года Mastercard является официальным партнером Континентальной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой Чемпионата КХЛ.
«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.