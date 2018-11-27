Александр Павлович — новый капитан «зубров». «Братья Костицыны не стали лидерами в раздевалке, примером для молодых»
Новым капитаном минского «Динамо» назван Александр Павлович. Его ассистентами станут Александр Китаров и Джонатон Блум.
Новым капитаном минского «Динамо» назван Александр Павлович. Его ассистентами станут Александр Китаров и Джонатон Блум.
Генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков так прокомментировал это решение:
Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке. Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах, цитирует официальный сайт «Динамо».