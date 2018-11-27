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13:33 (мск), источник: Матч ТВ

«Северсталь» назначила нового генерального менеджера

Должность генерального менеджера «Северстали» занял бывший спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Михаил Щедрин.

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Помимо работы в «Металлурге», в котором Михаил работал с декабря 2017 года, он занимался селекционной и аналитической работой в ярославском «Локомотиве».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Северсталь» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК «Северсталь»

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