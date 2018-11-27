«Северсталь» назначила нового генерального менеджера
Должность генерального менеджера «Северстали» занял бывший спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Михаил Щедрин.
Должность генерального менеджера «Северстали» занял бывший спортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Михаил Щедрин.
Помимо работы в «Металлурге», в котором Михаил работал с декабря 2017 года, он занимался селекционной и аналитической работой в ярославском «Локомотиве».
Напомним, что «Северсталь» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ.
Источник: Официальный сайт ХК «Северсталь»