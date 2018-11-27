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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

По 30 и больше. Как «Барыс» забивает по периодам в матчах КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» забил в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 99 голов и в матче с «Северсталью» в Череповце может оформить юбилейное взятие ворот. О том, как распределяют шайбы по периодам подопечные Андрея Скабелки, — в материале корреспондента Vesti.kz.

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99 забитых шайб в 30 матчах выводит столичный клуб на третье место по среднему количеству голов за игру. Их показатель 3,3. Выше идут только «Йокерит» из Хельсинки (3,47) и питерский СКА (3,31). Эти же команды лидируют в гонке самых продуктивных в Лиге.

1. СКА — 106 голов (32 игры)
2. «Автомобилист» — 105 (32 игры)
3. «Йокерита» — 104 гола (30 игр)
4−6. «Барыс», «Торпедо» и ЦСКА — по 99 голов.

В пределах 60 минут матча игроки «Барыса» отметились 93 голами и распределили их примерно поровну по периодам. Еще по три гола пришлись на выигранные овертаймы и победные серии буллитов.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 27.11.2018, 19:30
Северсталь
-Барыс-

Первый период — 30 голов
В стартовой 20-минтутке столичная забила 30 шайб и пропустила 18. При этом, в 11 играх «Барыс» не отличался в первом периоде, а еще в 18 — не пропускал. Если брать по принципу «победа-ничья-поражение», то тут показатели 12−12−6.

Лучший результат: питерский СКА забросил всего на одну шайбу больше, чем «Барыс».

Второй период — 32 гола

В середине матча подопечные Скабелки действуют чуть эффективнее в атаке, но и пропускают больше — по 32 гола. В 10 вторых периодах «Барыс» не забивал, в 12 — не пропускал. Из 30 игровых отрезков выиграны 13, а 12 — проиграны, при пяти ничьих.

Лучший результат: 41 шайбу во втором периоде забросил финский «Йокерит».

Третий период — 31 гол

Среднюю результативность «Барыс» держит в заключительном игровом отрезке (31 гол) и пропускает 27 шайб. 11 раз игроки казахстанского клуба уходили со льда без гола, 12 раз — без пропущенного. По три показателям («победа-ничья-поражение») цифры распределились так: 13 побед, восемь ничьих и девять поражений.

Лучший результат: 43 раза отличились хоккеисты «Автомобилиста».

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Добавим, что следующий соперник «Барыса», а им сегодня, 27 ноября, станет «Северсталь», отличился 46 раз и пропустил 94 гола. В основное время их показатели 43−90. По периодам эти голы распределились следующим образом: 11−30, 15−38 и 17−22. По игре в первых двух периодах этот показатель худший в лиге.

Матч «Северсталь» — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Астаны.

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