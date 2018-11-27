Нападающие Казионов и Степанов выставлены ХК «Динамо-Минск» на драфт отказов

Россиянин Денис Казионов пришел в минский клуб в ходе текущего сезона, в 26 матчах он заработал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-10».

Андрей Степанов в 26 играх в составе «зубров» забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-4».

Как отметили в «Динамо», согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещенный в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.