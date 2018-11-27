«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Карел Кубат (5-я минута), Сергей Коньков (34), Владимир Бутузов (42) и Константин Глазачев (59). У гостей отличились Юрки Йокипакка (20) и Дамир Рахимуллин (45).