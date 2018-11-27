Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал4
Сочи2
Хоккей. НХЛ
28.11
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.11
Филадельфия Флайерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.11
Монреаль Канадиенс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
28.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
28.11
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.11
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
28.11
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
28.11
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз5
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс1
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Оттава Сенаторз2
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Разгром «Реала», гол Роналду и другие события выходных
15:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Карел Кубат (5-я минута), Сергей Коньков (34), Владимир Бутузов (42) и Константин Глазачев (59). У гостей отличились Юрки Йокипакка (20) и Дамир Рахимуллин (45).

«Адмирал» в четверг сыграет в Челябинске с «Трактором», «Сочи» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

Адмирал 4:2
(1:1, 1:0, 2:1)
Сочи
27.11.2018, 12:30 Зрители: 3795 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Сергей Зубов
Вратари
Антон Красоткин Дмитрий Шикин 57:51 (Д. Шикин 58:01-58:10)
1-й период
04:13 Карел Кубат (Р. Таталин, В. Бутузов)
Никита Щитов 17:19
19:20 Юрий Козловский
Юрки Йокипакка (Э. О`Делл) 19:54
2-й период
Роберт Росен 28:51
Йоанн Овитю 33:12
33:22 Сергей Коньков (К. Кубат, В. Полак)
37:15 Карел Кубат
Владислав Калетник 39:14
3-й период
41:17 Владимир Бутузов (И. Мищенко, Д. Вихарев)
Дамир Рахимуллин 44:12
Станислав Бочаров 53:39
58:01 п.в. Константин Глазачев (А. Стрельцов)
58:10 Александр Черников
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Страхи и падения: что не так с Медведевой
Конвейер Гончаренко. 7 самых подорожавших игроков ЦСКА
«Я одинок»: герой Пхенчхана борется с тяжелой травмой
Откуда футболу качать деньги? РПЛ хочет жить по-новому
«Никто не предложил работу»: Знарок вернулся в сборную
21-летний хоккеист умер после матча
Хабиб жалеет о своем поведении после боя с Конором (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь