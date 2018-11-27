«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Хоккеисты владивостокского «Адмирала» одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев льда, в составе которых шайбы забросили Карел Кубат (5-я минута), Сергей Коньков (34), Владимир Бутузов (42) и Константин Глазачев (59). У гостей отличились Юрки Йокипакка (20) и Дамир Рахимуллин (45).
«Адмирал» в четверг сыграет в Челябинске с «Трактором», «Сочи» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».
|Сергей Светлов
|Сергей Зубов
|Антон Красоткин
|Дмитрий Шикин 57:51 (Д. Шикин 58:01-58:10)
|1-й период
|04:13
|Карел Кубат (Р. Таталин, В. Бутузов)
|Никита Щитов
|17:19
|19:20
|Юрий Козловский
|Юрки Йокипакка (Э. О`Делл)
|19:54
|2-й период
|Роберт Росен
|28:51
|Йоанн Овитю
|33:12
|33:22
|Сергей Коньков (К. Кубат, В. Полак)
|37:15
|Карел Кубат
|Владислав Калетник
|39:14
|3-й период
|41:17
|Владимир Бутузов (И. Мищенко, Д. Вихарев)
|Дамир Рахимуллин
|44:12
|Станислав Бочаров
|53:39
|58:01
|п.в.
|Константин Глазачев (А. Стрельцов)
|58:10
|Александр Черников
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)