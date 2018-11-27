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15:28 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Тарасов мог бы работать в клубах Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Тренер Анатолий Тарасов смог бы работать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Выставка к 100-летию со дня рождения тренера Анатолия Тарасова была открыта во вторник в Государственной думе в Москве. 10 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Тарасова.

«Такой тренер смог бы везде работать. КХЛ — это другие люди, другие зарплаты, другие ценности, хоккей другой. Но думаю, что такой тренер смог бы перестроиться и тренировать в КХЛ», — сказал Третьяк.

С 1947 по 1974 год Тарасов возглавлял ЦСКА, который выступала под разными названиями (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО). В 1957—1961 годах Тарасов был старшим тренером сборной СССР, с 1962 по 1972 год был помощником старшего тренера национальной команды Аркадия Чернышева. Как тренер являлся многократным чемпионом СССР, под его руководством сборная СССР выигрывала бронзу Олимпиады 1960 года, серебряным призером чемпионата мира (1958, 1959), в качестве второго тренера стал победителем Олимпийских игр (1964, 1698, 1972), чемпионом мира (1963−1971) и Европы (1963−1970). Под руководством Тарасова в ЦСКА и сборной СССР Третьяк выступал с 1968 по 1974 год.

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