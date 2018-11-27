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15:54 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба казахстанского нападающего «Барыса» вошла в список лучших голов недели в КХЛ

Шайба нападающего «Барыса» и сборной Казахстана Алихана Асетова вошла рейтинг лучших на 11-й неделе КХЛ.

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Взятие ворот Асетова в победном матче против «Йокерита» (2:1, по буллитам) заняло третье место. Вторую строчку рейтинга занял гол экс-капитана «Барыса» и нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса.

Лучшим голом 11-й недели признана шайба Антона Слепышева из ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в 22 матчах КХЛ на счету Асетова — три шайбы. В лиге 22-летний казахстанец дебютировал в текущем сезоне.

Сегодня, 27 ноября, «Барыс» в гостях встретится с «Северсталью». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны.

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