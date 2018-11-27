Шайба казахстанского нападающего «Барыса» вошла в список лучших голов недели в КХЛ
Шайба нападающего «Барыса» и сборной Казахстана Алихана Асетова вошла рейтинг лучших на 11-й неделе КХЛ.
Шайба нападающего «Барыса» и сборной Казахстана Алихана Асетова вошла рейтинг лучших на 11-й неделе КХЛ.
Взятие ворот Асетова в победном матче против «Йокерита» (2:1, по буллитам) заняло третье место. Вторую строчку рейтинга занял гол
Лучшим голом 11-й недели признана шайба Антона Слепышева из ЦСКА.
Отметим, что в 22 матчах КХЛ на счету Асетова — три шайбы. В лиге 22-летний казахстанец дебютировал в текущем сезоне.
Сегодня, 27 ноября, «Барыс» в гостях встретится с «Северсталью». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны.