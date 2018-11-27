Шайба казахстанского нападающего «Барыса» вошла в список лучших голов недели в КХЛ

Взятие ворот Асетова в победном матче против «Йокерита» (2:1, по буллитам) заняло третье место. Вторую строчку рейтинга занял гол экс-капитана «Барыса» и нападающего сборной Казахстана Найджела Доуса.

Отметим, что в 22 матчах КХЛ на счету Асетова — три шайбы. В лиге 22-летний казахстанец дебютировал в текущем сезоне.



Сегодня, 27 ноября, «Барыс» в гостях встретится с «Северсталью». Игра начнется в 22:30 по времени Астаны.