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18:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудо-сэйв Еременко в игре с «Йокеритом» (видео)

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко совершил эффектный сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:0).

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В третьем периоде при игре четыре на четыре голкипер сперва отразил сильный бросок, а затем смог клюшкой выбить шайбу, отправленную на добивании в пустой угол.

Во время загрузки произошла ошибка.
ХК Динамо 2:0
(1:0, 1:0, 0:0)
Йокерит
26.11.2018, 19:30 Зрители: 5365 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Лаури Марьямяки
Вратари
Александр Еременко Янис Калныньш 58:13 (Я. Калныньш 59:04-59:12)
1-й период
Мика Ниеми 09:07
17:22 Вадим Шипачев (В. Кулемин, Д. Моисеев)
2-й период
35:45 Юусо Хиетанен
37:19 Дмитрий Кагарлицкий
3-й период
40:41 Андрей Миронов
Брайан О`Нилл 40:41
Йессе Йоэнсуу 51:25
52:04 Артем I Волков
Сами Леписто 57:00
58:13 Андрей I Алексеев
Статистика
8 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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