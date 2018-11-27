Чудо-сэйв Еременко в игре с «Йокеритом» (видео)
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко совершил эффектный сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:0).
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко совершил эффектный сэйв в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:0).
В третьем периоде при игре четыре на четыре голкипер сперва отразил сильный бросок, а затем смог клюшкой выбить шайбу, отправленную на добивании в пустой угол.
|Владимир Крикунов
|Лаури Марьямяки
|Александр Еременко
|Янис Калныньш 58:13 (Я. Калныньш 59:04-59:12)
|1-й период
|Мика Ниеми
|09:07
|17:22
|Вадим Шипачев (В. Кулемин, Д. Моисеев)
|2-й период
|35:45
|Юусо Хиетанен
|37:19
|Дмитрий Кагарлицкий
|3-й период
|40:41
|Андрей Миронов
|Брайан О`Нилл
|40:41
|Йессе Йоэнсуу
|51:25
|52:04
|Артем I Волков
|Сами Леписто
|57:00
|58:13
|Андрей I Алексеев
|8
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)