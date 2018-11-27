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20:06 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

ТАСС, 27 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"
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КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 29.11.2018, 19:30
Авангард
-Автомобилист-

Шайбы в составе екатеринбуржцев забросили Александр Кудрявенко (25-я минута) и Анатолий Голышев (45). «Автомобилист» прервал проигрышную серию матчей в КХЛ, которая составляла три матча. Ранее команда из Екатеринбурга уступила казанскому «Ак Барсу» (3:4), нижегородскому «Торпедо» (1:3) и нижнекамскому «Нефтехимику» (2:6).

«Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 55 очками после 33 матчей. «Салават Юлаев» набрал 39 очков после 31 игры и идет на седьмом месте.

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» на своей площадке примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 29 ноября.

В другом матче дня владивостокский «Адмирал» дома обыграл «Сочи» со счетом 4:2.

Салават Юлаев 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Автомобилист
27.11.2018, 17:00 Зрители: 7286 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Мартемьянов
Вратари
Юха Метсола 56:10 (А. Кареев 56:16-56:42, Ю. Метсола 59:29) Якуб Коварж
1-й период
15:34 Алексей II Семенов
2-й период
22:24
Александр Кучерявенко (И. Крикунов, Д. Секстон) 24:24
Александр Кучерявенко 27:26
28:12 Антон Бурдасов
33:10 Владимир Жарков
33:10 Владимир Жарков
3-й период
Анатолий Голышев (Н. Доус) 44:05
Ефим Гуркин 56:16
Михаил Мамкин 57:58
Статистика
18 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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