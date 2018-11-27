«Автомобилист» прервал серию из трех поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 19:30 Авангард - Автомобилист -

Шайбы в составе екатеринбуржцев забросили Александр Кудрявенко (25-я минута) и Анатолий Голышев (45). «Автомобилист» прервал проигрышную серию матчей в КХЛ, которая составляла три матча. Ранее команда из Екатеринбурга уступила казанскому «Ак Барсу» (3:4), нижегородскому «Торпедо» (1:3) и нижнекамскому «Нефтехимику» (2:6).

«Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 55 очками после 33 матчей. «Салават Юлаев» набрал 39 очков после 31 игры и идет на седьмом месте.

В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет с омским «Авангардом». «Салават Юлаев» на своей площадке примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 29 ноября.