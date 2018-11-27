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22:10 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Фрэттина помог «Барысу» одержать победу перед матчем с клубом Доуса в Астане

Хоккеисты «Барыса» победили «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила в Череповце и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на седьмой минуте после гола канадского нападающего Мэтта Фрэттина — эта шайба стала 100-й в сезоне для астанинского клуба. На первый перерыв команды уходили при равном счете, так как на 13-й минуте у «Северстали» отличился Игорь Трубачев.

Зато во втором периоде «Барыс» было не остановить. Все началось на 29-й минуте, когда Антон Сагадеев забросил первую шайбу астанинского клуба в меньшинстве в этом сезоне. На 34-й Никита Михайлис, которому ассистировали Фрэттин и канадский защитник Даррен Диц, стал автором третьего гола «Барыса», а на 36-й это же звено снова отметилось на табло — на этот раз забил Диц.

Комфортное преимущество «Барыса» растаяло на старте третьего периода. Шайбы Матея Странски на 43-й минуте и Руслана Карлина на 45-й позволили «Северстали» сократить счет до минимального и вернуть интригу в матч. В самой концовке хозяева сняли вратаря в надежде перевести игру в овертайм, но все закончилось голом Фрэттина в пустые ворота.

Теперь «Барысу» предстоит серия из трех домашних матчей. В первом из них 1 декабря соперником станет «Автомобилист», за который выступает экс-капитан астанинцев Найджел Доус. Игра начнется в 17:00 по столичному времени.

Северсталь 3:5
(1:1, 0:3, 2:1)
Барыс
27.11.2018, 19:30 Зрители: 2428 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Павел Торгаев Андрей Скабелка
Вратари
Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 59:18) Хенрик Карлссон
1-й период
05:26 Дмитрий Казионов
Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Н. Михайлис) 06:27
12:38 Юрий Трубачев (И. Гераськин, Д. Вовченко)
Даррен Дитц 16:12
18:40
2-й период
Дмитрий Гренц 26:24
Антон Сагадеев 28:17
Никита Михайлис (М. Фраттин, Д. Дитц) 33:03
Даррен Дитц (М. Фраттин, Н. Михайлис) 35:16
3-й период
42:09 Матей Странски (Е. Григоренко, Е. Коротков)
44:06 Руслан Карлин (М. Рыбин)
45:06 Артур Кулда
Мэтт Фраттин (Д. Дитц, К. Валк) п.в. 59:18
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Дубль Фрэттина помог "Барысу" одержать победу перед матчем с клубом Доуса в Астане
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