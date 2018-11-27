Дубль Фрэттина помог «Барысу» одержать победу перед матчем с клубом Доуса в Астане

Игра проходила в Череповце и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.

Вперед «Барыс» вышел на седьмой минуте после гола канадского нападающего Мэтта Фрэттина — эта шайба стала 100-й в сезоне для астанинского клуба. На первый перерыв команды уходили при равном счете, так как на 13-й минуте у «Северстали» отличился Игорь Трубачев.

Зато во втором периоде «Барыс» было не остановить. Все началось на 29-й минуте, когда Антон Сагадеев забросил первую шайбу астанинского клуба в меньшинстве в этом сезоне. На 34-й Никита Михайлис, которому ассистировали Фрэттин и канадский защитник Даррен Диц, стал автором третьего гола «Барыса», а на 36-й это же звено снова отметилось на табло — на этот раз забил Диц.

Комфортное преимущество «Барыса» растаяло на старте третьего периода. Шайбы Матея Странски на 43-й минуте и Руслана Карлина на 45-й позволили «Северстали» сократить счет до минимального и вернуть интригу в матч. В самой концовке хозяева сняли вратаря в надежде перевести игру в овертайм, но все закончилось голом Фрэттина в пустые ворота.