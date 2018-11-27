Дубль Фрэттина помог «Барысу» одержать победу перед матчем с клубом Доуса в Астане
Хоккеисты «Барыса» победили «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили «Северсталь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Череповце и завершилась со счетом 3:5 в пользу гостей.
Вперед «Барыс» вышел на седьмой минуте после гола канадского нападающего Мэтта Фрэттина — эта шайба стала 100-й в сезоне для астанинского клуба. На первый перерыв команды уходили при равном счете, так как на 13-й минуте у «Северстали» отличился Игорь Трубачев.
Зато во втором периоде «Барыс» было не остановить. Все началось на 29-й минуте, когда Антон Сагадеев забросил первую шайбу астанинского клуба в меньшинстве в этом сезоне. На 34-й Никита Михайлис, которому ассистировали Фрэттин и канадский защитник Даррен Диц, стал автором третьего гола «Барыса», а на 36-й это же звено снова отметилось на табло — на этот раз забил Диц.
Комфортное преимущество «Барыса» растаяло на старте третьего периода. Шайбы Матея Странски на 43-й минуте и Руслана Карлина на 45-й позволили «Северстали» сократить счет до минимального и вернуть интригу в матч. В самой концовке хозяева сняли вратаря в надежде перевести игру в овертайм, но все закончилось голом Фрэттина в пустые ворота.
Теперь «Барысу» предстоит серия из трех домашних матчей. В первом из них 1 декабря соперником станет «Автомобилист», за который выступает
|Северсталь
|
3:5
(1:1, 0:3, 2:1)
|Барыс
|Павел Торгаев
|Андрей Скабелка
|Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 59:18)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|05:26
|Дмитрий Казионов
|Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Н. Михайлис)
|06:27
|12:38
|Юрий Трубачев (И. Гераськин, Д. Вовченко)
|Даррен Дитц
|16:12
|18:40
|2-й период
|Дмитрий Гренц
|26:24
|Антон Сагадеев
|28:17
|Никита Михайлис (М. Фраттин, Д. Дитц)
|33:03
|Даррен Дитц (М. Фраттин, Н. Михайлис)
|35:16
|3-й период
|42:09
|Матей Странски (Е. Григоренко, Е. Коротков)
|44:06
|Руслан Карлин (М. Рыбин)
|45:06
|Артур Кулда
|Мэтт Фраттин (Д. Дитц, К. Валк)
|п.в.
|59:18
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)