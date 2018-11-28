Скабелка о победе «Барыса» над «Северсталью»: Довольны результатом, но не качеством игры

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Барыса». Астанчане вели со счетом 4:1, но в третьем периоде позволили сопернику сократить счет до минимума — 4:3.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 27.11.2018, 19:30 Северсталь 3 Барыс 5

В самой концовке хозяева сняли голкипера в надежде перевести игру в овертайм, но все закончилось голом Мэтта Фрэттина, который забил в пустые ворота и оформил дубль.

«Мы приехали сюда после непростой игры в Ярославле. Там тоже вели 3:1, но в итоге проиграли. Довольны, что (с “Северсталью”) взяли непростые два очка. Ведя в счете, позволяем сопернику создавать моменты, над этим еще нужно работать. Для зрителей, думаю, хороший был матч. Хозяева могли со счета 1:4 переводить игру в овертайм. Мы довольны результатом, но не качеством игры», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Северстали».

В свою очередь, исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Павел Торгаев сказал следующее:

«Этот матч в очередной раз доказал, что нужно играть с первой и до последней минуты. К сожалению, у нас центральный нападающий получил травму, и нам пришлось перейти на игру в три звена. Не удалось в полной мере нам доиграть до конца с таким желанием, которое было в начале матча. Откровенно разочаровало полное безволие некоторых игроков. Будем разбираться, вносить кое-какие коррективы».