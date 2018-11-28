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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» четвертым из команд КХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб

Столичный «Барыс» стал четвертым клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в нынешнем сезоне достиг отметки в 100 шайб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Автором 100-й шайбы в сезоне стал канадский нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин, который открыл счет в матче с череповецкой «Северсталью».

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В итоге казахстанская команда победила со счетом 5:3, а на счету «Барыса» стало 104 шайбы в нынешнем сезоне.

Ранее отметку в 100 шайб перешагнули екатеринбургский «Автомобилист» (107 шайб), питерский СКА (106) и финский «Йокерит» (104). Причем «Йокерит» сделал это в 28-м матче, СКА и «Автомобилист» — в 30-м, а «Барыс» — в 31-м.

Также к отметке в 100 шайб близки московский ЦСКА (99 шайб, 32 матча), нижегородское «Торпедо» (99,32), омский «Авангард» (96, 32) и магнитогорский «Металлург» (95, 34).

Северсталь 3:5
(1:1, 0:3, 2:1)
Барыс
27.11.2018, 19:30 Зрители: 2428 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Павел Торгаев Андрей Скабелка
Вратари
Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 59:18) Хенрик Карлссон
1-й период
05:26 Дмитрий Казионов
Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Н. Михайлис) 06:27
12:38 Юрий Трубачев (Д. Вовченко, И. Гераськин)
Даррен Дитц 16:12
18:40
2-й период
Дмитрий Гренц 26:24
Антон Сагадеев 28:17
Никита Михайлис (М. Фраттин, Д. Дитц) 33:03
Даррен Дитц (Н. Михайлис, М. Фраттин) 35:16
3-й период
42:09 Матей Странски (Е. Григоренко, Е. Коротков)
44:06 Руслан Карлин (М. Рыбин)
45:06 Артур Кулда
Мэтт Фраттин (К. Валк, Д. Дитц) п.в. 59:18
Статистика
6 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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