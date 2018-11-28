«Барыс» четвертым из команд КХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб
Столичный «Барыс» стал четвертым клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в нынешнем сезоне достиг отметки в 100 шайб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» стал четвертым клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который в нынешнем сезоне достиг отметки в 100 шайб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Автором 100-й шайбы в сезоне стал канадский нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин, который открыл счет в матче с череповецкой «Северсталью».
В итоге казахстанская команда победила со счетом 5:3, а на счету «Барыса» стало 104 шайбы в нынешнем сезоне.
Ранее отметку в 100 шайб перешагнули екатеринбургский «Автомобилист» (107 шайб), питерский СКА (106) и финский «Йокерит» (104). Причем «Йокерит» сделал это в 28-м матче, СКА и «Автомобилист» — в 30-м, а «Барыс» — в 31-м.
Также к отметке в 100 шайб близки московский ЦСКА (99 шайб, 32 матча), нижегородское «Торпедо» (99,32), омский «Авангард» (96, 32) и магнитогорский «Металлург» (95, 34).
|Северсталь
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3:5
(1:1, 0:3, 2:1)
|Барыс
|Павел Торгаев
|Андрей Скабелка
|Доминик Фурх 58:39 (Д. Фурх 59:18)
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|05:26
|Дмитрий Казионов
|Мэтт Фраттин (Д. Дитц, Н. Михайлис)
|06:27
|12:38
|Юрий Трубачев (Д. Вовченко, И. Гераськин)
|Даррен Дитц
|16:12
|18:40
|2-й период
|Дмитрий Гренц
|26:24
|Антон Сагадеев
|28:17
|Никита Михайлис (М. Фраттин, Д. Дитц)
|33:03
|Даррен Дитц (Н. Михайлис, М. Фраттин)
|35:16
|3-й период
|42:09
|Матей Странски (Е. Григоренко, Е. Коротков)
|44:06
|Руслан Карлин (М. Рыбин)
|45:06
|Артур Кулда
|Мэтт Фраттин (К. Валк, Д. Дитц)
|п.в.
|59:18
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)