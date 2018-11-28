«Барыс» четвертым из команд КХЛ преодолел отметку в 100 заброшенных шайб

Автором 100-й шайбы в сезоне стал канадский нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин, который открыл счет в матче с череповецкой «Северсталью».

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В итоге казахстанская команда победила со счетом 5:3, а на счету «Барыса» стало 104 шайбы в нынешнем сезоне.

Ранее отметку в 100 шайб перешагнули екатеринбургский «Автомобилист» (107 шайб), питерский СКА (106) и финский «Йокерит» (104). Причем «Йокерит» сделал это в 28-м матче, СКА и «Автомобилист» — в 30-м, а «Барыс» — в 31-м.