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11:41 (мск), источник: ТАСС

Андрей Разин возглавил клуб КХЛ «Северсталь»

ТАСС, 28 ноября. Андрей Разин назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Северсталь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

На этом посту 45-летний специалист сменил Александра Гулявцева. О сроке контракта Разина не сообщается. В тренерском штабе клуба продолжат работать Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров.

Ранее череповецкий клуб покинули генеральный менеджер Валерий Зелепукин, тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Гулявцева был назначен Павел Торгаев.

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«Северсталь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 33 матчах, команда проиграла шесть последних матчей подряд. Всего в текущем сезоне «Северсталь» одержала пять побед.

Разин ранее руководил екатеринбургским «Автомобилистом», ханты-мансийской «Югрой» и владивостокским «Адмиралом», специалист также возглавлял выступающие в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) ижевскую «Ижсталь» и саратовский «Кристалл».

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