Андрей Разин возглавил клуб КХЛ «Северсталь»
ТАСС, 28 ноября. Андрей Разин назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Северсталь». Об этом сообщает
ТАСС, 28 ноября. Андрей Разин назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Северсталь». Об этом сообщает
На этом посту 45-летний специалист сменил Александра Гулявцева. О сроке контракта Разина не сообщается. В тренерском штабе клуба продолжат работать Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров.
Ранее череповецкий клуб покинули генеральный менеджер Валерий Зелепукин, тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Гулявцева был назначен Павел Торгаев.
«Северсталь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 33 матчах, команда проиграла шесть последних матчей подряд. Всего в текущем сезоне «Северсталь» одержала пять побед.
Разин ранее руководил екатеринбургским «Автомобилистом»,