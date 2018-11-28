Андрей Разин возглавил клуб КХЛ «Северсталь»

Источник: РИА "Новости"

На этом посту 45-летний специалист сменил Александра Гулявцева. О сроке контракта Разина не сообщается. В тренерском штабе клуба продолжат работать Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров.

Ранее череповецкий клуб покинули генеральный менеджер Валерий Зелепукин, тренеры Дмитрий Ерофеев и Дмитрий Хомутов. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки Гулявцева был назначен Павел Торгаев.

«Северсталь» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 33 матчах, команда проиграла шесть последних матчей подряд. Всего в текущем сезоне «Северсталь» одержала пять побед.