Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» выиграет в рекордном матче Зарипова

Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»

Интрига: «Сибирь» приезжает в Китай на волне четырёх побед, одержанных подряд.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 14:30 Куньлунь - Сибирь -

Подопечные Александра Андриевского прилично разогнались в последнее время, дважды обыграв «Амур» и оставив не у дел московское «Динамо» и «Салават Юлаев». И уже до зоны плей-офф, которая в начале сезона была так далека, осталось всего 9 очков. Учитывая, что впереди у команды ещё 30 игр, а сегодня она встречается с идущим на Востоке восьмым «Куньлунем», шансы у сибиряков на то, чтобы исправить, видятся неплохими. Впрочем, и хозяева тоже находятся в отнюдь не плохой форме. «Драконы» выиграли три из четырёх своих встреч после перерыва, а их вратарь Александр Лазушин явно поймал свою игру. Его «сухая» серия составляет 105 минут. Прибавим к этому тот факт, что «Сибирь» доселе ещё никогда не выигрывала в Китае, и получим крайне интересное противостояние, которое будет идти не на жизнь, а насмерть.

Прогноз: и всё-таки предположим, что в этом матче «Сибирь» прервёт свою неудачную серию в Китае, и выиграет сегодняшнюю встречу. Команда из Новосибирска находится на ходу, это поможет ей победить.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:00 Нефтехимик - Локомотив -

«Нефтехимик» — «Локомотив»

Интрига: сверхудачно начав выездную серию крупной победой над «Автомобилистом» со счётом 6:2, «Нефтехимик» не смог поддержать этот порыв, уступив затем «Трактору», «Магнитке» и «Ак Барсу». Конечно, отметим, что в каждой из этих встреч команда Андрея Назарова навязывала борьбу, но результат есть результат. «Волки» сейчас на спаде, они выиграли лишь один матч из последних восьми. К ним в гости приедет «Локомотив», который сейчас на ходу. Коллектив Дмитрия Квартальнова должен чувствовать себя сейчас вполне комфортно, набор очков идёт согласно плану. Думается, что и в Нижнекамске «железнодорожники» разживутся заветными двумя баллами.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:00 Ак Барс - Торпедо НН -

«Ак Барс» — «Торпедо»

Интрига: этот матч может стать рекордным для Даниса Зарипова. На данный момент у него и Александра Калюжного имеется в активе по 1163 матча в чемпионатах России. В случае, если Данис сегодня выйдет на лёд, эта игра станет для него 1164-й, и он побьёт рекорд по количеству проведённых встреч в российских первенствах. И, судя по той форме, которую его команда набрала в последнее время, она обещает стать для него успешной. «Ак Барс» выиграл пять последних матчей к ряду, уехав с шестью очками из сложного турне по маршруту Челябинск — Магнитогорск — Екатеринбург. У торпедовцев же отметим нападающего Эндрю Кэйлофа, он набирает очки в трёх матчах подряд.

Прогноз: хозяева сейчас на ходу, поэтому поставим на то, что они выиграют в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:30 Витязь - СКА -

«Витязь» — СКА

Интрига: каждый приезд СКА, наверняка, служит для подольских болельщиков напоминанием о тех временах, когда их любимая команда единственный раз в истории вышла в плей-офф КХЛ, и в первом раунде сразилась с питерскими «армейцами». Тогда она без вариантов уступила со счётом 0−4, да и сейчас соотношение сил между соперниками не сильно поменялось. Конечно, можно сколько угодно критиковать за СКА за третье в сезоне поражение от ЦСКА, но тот же «Витязь», пусть даже и в гостях, они обыгрывать обязаны. Вспомним, также, и то, что в последний раз бело-красные сокрушали питерцев у себя дома почти десять лет назад — 15 января 2009 года.

Прогноз: уверенная победа СКА с разницей в 2−3 шайбы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:30 ХК Динамо - Слован -

«Динамо» (Москва) — «Слован»

Интрига: и в этой встрече фаворит тоже очевиден. Динамовцы показали в прошлой встрече с «Йокеритом» классный с точки зрения физики хоккей и заслуженно переиграли «шутов». На протяжении большей части встречи они были мощнее и быстрее своих соперников. Что уж тут говорить о «Словане», который опять застрял в пучине поражений, из которой он никак не может выбраться. Интересно, что сегодняшняя встреча может стать юбилейной сразу для нескольких игроков хозяев: Вадим Шипачёв и Игорь Макаров могут провести 500-й и 400-й матчи в «регулярках» КХЛ, а для Артёма Волкова эта игра станет сотой в лиге, если он попадёт сегодня в состав. Интересно, что в этом сезоне «Слован» уже обыгрывал бело-голубых со счётом 3:2. Но то было совсем другое «Динамо». Насколько серьёзным будет реванш подопечных Владимира Крикунова?

Прогноз: уверенная победа «Динамо» с разрывом в 2−3 шайбы.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 19:30 Динамо Мн - Йокерит -

«Динамо» (Минск) — «Йокерит»

Интрига: уступив объективно неплохим по текущему состоянию «Барысу» и московскому «Динамо», «Йокерит» отправляется в Минск, где сразятся с местными «зубрами». Хозяева до сих пор не могут обрести себя в текущем чемпионате. Сезон пока что у них получается провальным. Но они пытаются исправить своё незавидное положение, меняя состав команды. Вчера в список отказов были помещены Денис Казионов и Андрей Степанов, а на пробный контракт приехал трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Помогут ли эти меры — посмотрим. Но вряд ли они дадут результат прямо сегодня.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 21:30 Динамо Р - ЦСКА -

«Динамо» (Рига) — ЦСКА

Интрига: рижские динамовцы проведут второй выставочный матч в Цюрихе, в котором они сразятся с ЦСКА. Позавчера они уступили со счётом 1:3 питерским «армейцам», и, по правде говоря, сегодня они вряд ли тоже добьются положительного результата. Слишком уж хороша сейчас команда Игоря Никитина, которая набрала сумасшедший ход, выиграв 13 матчей подряд. Добавим ещё тот факт, что сегодня рижане формально играют дома, а на протяжении трёх последних домашних игр с «армейцами» они не могут даже забить.