Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» выиграет в рекордном матче Зарипова
А «Сибирь» впервые победит в Китае.
А «Сибирь» впервые победит в Китае.
«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»
Интрига: «Сибирь» приезжает в Китай на волне четырёх побед, одержанных подряд.
Подопечные Александра Андриевского прилично разогнались в последнее время, дважды обыграв «Амур» и оставив не у дел московское «Динамо» и «Салават Юлаев». И уже до зоны
Прогноз: и
«Нефтехимик» — «Локомотив»
Интрига: сверхудачно начав выездную серию крупной победой над «Автомобилистом» со счётом 6:2, «Нефтехимик» не смог поддержать этот порыв, уступив затем «Трактору», «Магнитке» и «Ак Барсу». Конечно, отметим, что в каждой из этих встреч команда Андрея Назарова навязывала борьбу, но результат есть результат. «Волки» сейчас на спаде, они выиграли лишь один матч из последних восьми. К ним в гости приедет «Локомотив», который сейчас на ходу. Коллектив Дмитрия Квартальнова должен чувствовать себя сейчас вполне комфортно, набор очков идёт согласно плану. Думается, что и в Нижнекамске «железнодорожники» разживутся заветными двумя баллами.
Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.
«Ак Барс» — «Торпедо»
Интрига: этот матч может стать рекордным для Даниса Зарипова. На данный момент у него и Александра Калюжного имеется в активе по 1163 матча в чемпионатах России. В случае, если Данис сегодня выйдет на лёд, эта игра станет для него 1164-й, и он побьёт рекорд по количеству проведённых встреч в российских первенствах. И, судя по той форме, которую его команда набрала в последнее время, она обещает стать для него успешной. «Ак Барс» выиграл пять последних матчей к ряду, уехав с шестью очками из сложного турне по маршруту Челябинск — Магнитогорск — Екатеринбург. У торпедовцев же отметим нападающего Эндрю Кэйлофа, он набирает очки в трёх матчах подряд.
Прогноз: хозяева сейчас на ходу, поэтому поставим на то, что они выиграют в основное время.
«Витязь» — СКА
Интрига: каждый приезд СКА, наверняка, служит для подольских болельщиков напоминанием о тех временах, когда их любимая команда единственный раз в истории вышла в
Прогноз: уверенная победа СКА с разницей в 2−3 шайбы.
«Динамо» (Москва) — «Слован»
Интрига: и в этой встрече фаворит тоже очевиден. Динамовцы показали в прошлой встрече с «Йокеритом» классный с точки зрения физики хоккей и заслуженно переиграли «шутов». На протяжении большей части встречи они были мощнее и быстрее своих соперников. Что уж тут говорить о «Словане», который опять застрял в пучине поражений, из которой он никак не может выбраться. Интересно, что сегодняшняя встреча может стать юбилейной сразу для нескольких игроков хозяев: Вадим Шипачёв и Игорь Макаров могут провести 500-й и 400-й матчи в «регулярках» КХЛ, а для Артёма Волкова эта игра станет сотой в лиге, если он попадёт сегодня в состав. Интересно, что в этом сезоне «Слован» уже обыгрывал
Прогноз: уверенная победа «Динамо» с разрывом в 2−3 шайбы.
«Динамо» (Минск) — «Йокерит»
Интрига: уступив объективно неплохим по текущему состоянию «Барысу» и московскому «Динамо», «Йокерит» отправляется в Минск, где сразятся с местными «зубрами». Хозяева до сих пор не могут обрести себя в текущем чемпионате. Сезон пока что у них получается провальным. Но они пытаются исправить своё незавидное положение, меняя состав команды. Вчера в список отказов были помещены Денис Казионов и Андрей Степанов, а на пробный контракт приехал трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко. Помогут ли эти меры — посмотрим. Но вряд ли они дадут результат прямо сегодня.
Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.
«Динамо» (Рига) — ЦСКА
Интрига: рижские динамовцы проведут второй выставочный матч в Цюрихе, в котором они сразятся с ЦСКА. Позавчера они уступили со счётом 1:3 питерским «армейцам», и, по правде говоря, сегодня они вряд ли тоже добьются положительного результата. Слишком уж хороша сейчас команда Игоря Никитина, которая набрала сумасшедший ход, выиграв 13 матчей подряд. Добавим ещё тот факт, что сегодня рижане формально играют дома, а на протяжении трёх последних домашних игр с «армейцами» они не могут даже забить.
Прогноз: уверенная победа ЦСКА с преимуществом в 2−3 шайбы.