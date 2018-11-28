Нападающий ЦСКА Мамин не исключает своего возвращения в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

23 ноября армейский клуб объявил о возвращении Мамина, который выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год, в сезоне-2014/15 он был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соглашение с Маминым рассчитано до конца нынешнего сезона. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, за «Пантерз» он дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне 23-летний форвард провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями, всего в НХЛ он сыграл 33 матча и набрал 4 очка (3 шайбы + 1 передача).

«Главное — по часам перестроился, чувствую себя нормально по игре, думаю, лучше будет, — сказал Мамин. — Ощущения самые классные, играть для родной публики всегда приятно. Я думал несколько недель, оставаться там или сюда возвращаться, с агентом и семьей несколько раз все взвесили и решили, что будет полезнее доиграть сезон в ЦСКА. Здесь, надеюсь, будет больше игровой практики, там я очень мало играл, тренер видел, что другие ребята сильнее».

После возвращения в ЦСКА нападающий провел за команду один матч с «Витязем» (3:1). «Неправильно сравнивать нынешний ЦСКА с “Флоридой”, все-таки это разные лиги. Пока у меня все мысли здесь, надо хорошо доиграть сезон и помочь команде добиться поставленных целей. НХЛ для меня не закрытая страница», — добавил хоккеист.

Мамин сообщил о том, что в США следил за ЦСКА и смотрел обзоры матчей команды. «У меня не было опасений по поводу того, что может не найтись места в составе. Конкуренция всегда идет на пользу», — подчеркнул хоккеист.