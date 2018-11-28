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15:00 (мск), источник: Советский спорт

Разин — шанс для «Северстали»! Чем эпатажный тренер поможет проблемному клубу

Сегодня череповецкий клуб возглавил один из самых ярких и скандально известных наставников КХЛ Андрей Разин.

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Источник: Советский спорт

Андрей Разин возвращается на орбиту КХЛ. И это хорошая новость. Особенно для Северстали. Потому что в ноябре я прям-таки физически ощущал, как над череповецким клубом сгущаются сумерки.

Сперва из клуба был уволен директор Алексей Кознев. Затем в отставку отправлен главный тренер Александр Гулявцев. Далее последовал на выход генменеджер Валерий Зелепукин с остатками тренерского штаба. На днях добрались и до состава буквально накануне в списке отказов оказались опытные защитники Денис Куляш и нападающий Александр Бумагин.

Хоть кандидатскую диссертацию садись писать по периоду полураспада в хоккейном клубе! Тем более, что в ноябре при этой чистке кадров Северсталь одержала всего одну победу в девяти матчах по буллитам над Адмиралом, который находится в общей таблице чемпионата еще ниже.

И вдруг Разин. Прямо какой-то неожиданный лучик света в этом наползающем на известную команду мраке. Конечно, я не думаю, что молодому тренеру удастся вновь вывести череповчан в плей-офф и пройти первый раунд. Хотя перед началом сезона перед их тренерским штабом стояла именно такая, явно непосильная для нынешней команды задача.

Но Разин это, как говорится, хоть что-то! Это намек на то, что в клубе не смирились с безысходным положением аутсайдера и прощанием с КХЛ. И, возможно, просто для виду, но пытаются что-то исправить.

Тем более, что опыта у Андрея Владимировича хватает. Все же он успел в КХЛ поработать в Автомобилисте и Югре. Плюс совсем немного в Адмирале. Да и шел он в тренеры настойчиво и постепенно. Начав с детских команд и через ВХЛ.

Но главное, что Разин человек неравнодушный. Он живет успехами м проблемами своей команды. И переживает ее неудачи даже чересчур горячо до драк с наставниками соперников и язвительными репликами в адрес судей. А неравнодушие это как раз то, что Северстали сейчас нужно больше всего. Потому что руки у ее игроков опустились. Череповчане забивают меньше всех в лиге.

Еще радует, что в КХЛ вернулся один из тренеров новой волны. Ведь странное дело! Поработали в лиге молодые специалисты Вячеслав Буцаев, Петерис Скудра Неплохо себя проявили. И где они?!

Ну вот хоть Разин вернулся.

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