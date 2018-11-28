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17:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» одержала пятую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в серии буллитов нанесли гостевое поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась со счетом 6:5 (3:1, 2:0, 0:4, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе новосибирской команды дубль оформил Никита Михайлов (10-я и 39-я минуты), по шайбе забросили Шейн Принс (15), Жильбер Брюле (19), Юкка Пелтола (39), решающий буллит в активе Данила Романцева. У китайской команды хет-трик сделал Олли Палола (13-я и дважды 60-я минуты), по разу отличились Патрик Лунд (49) и Вилле Лаюнен (52).

«Сибирь» одержала пятую победу в чемпионате подряд и первую над «Куньлунем» в Китае за все время.

Куньлунь 5:6 Б
(1:3, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1)
Сибирь
28.11.2018, 14:30 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Александр Андриевский
Вратари
Барри Браст 40:00 (А. Лазушин 40:00-57:10) Алексей Красиков
1-й период
Никита Михайлов (М. Игнатович, М. Казаков) 09:03
12:52 Олли Палола (О. Витасек, П. Лунд)
Шейн Принс (Кон. Алексеев, Ж. Брюле) 14:03
Жильбер Брюле (Ш. Принс, Ю. Пелтола) 18:53
2-й период
23:23 Блэйк Парлетт
Данил Романцев 32:43
36:47
37:51 Йоонас Ярвинен
37:51 Йоонас Ярвинен
Джордан Карон 37:51
Юкка Пелтола (А.А. Шаров, Ж. Брюле) 38:07
Никита Михайлов (М. Казаков, М. Игнатович) 38:57
3-й период
44:14 Брэндон Йип
44:14 Брэндон Йип
Дмитрий Лукин 44:14
Дмитрий Лукин 44:14
48:33 Патрик Лунд (О. Витасек, Т. Бек)
51:45 Вилле Лаюнен (П. Лунд)
59:45 Олли Палола
59:57 Олли Палола (В. Лаюнен, Т. Виклунд)
Овертайм
62:29 Томаш Мертль
Серия буллитов - победный бросок
Д. Романцев
Статистика
14 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
Автогол
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