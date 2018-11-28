«Сибирь» одержала пятую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»

Встреча, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась со счетом 6:5 (3:1, 2:0, 0:4, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе новосибирской команды дубль оформил Никита Михайлов (10-я и 39-я минуты), по шайбе забросили Шейн Принс (15), Жильбер Брюле (19), Юкка Пелтола (39), решающий буллит в активе Данила Романцева. У китайской команды хет-трик сделал Олли Палола (13-я и дважды 60-я минуты), по разу отличились Патрик Лунд (49) и Вилле Лаюнен (52).