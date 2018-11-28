«Сибирь» одержала пятую победу в КХЛ подряд, обыграв «Куньлунь»
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в серии буллитов нанесли гостевое поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в серии буллитов нанесли гостевое поражение китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Шанхае, завершилась со счетом 6:5 (3:1, 2:0, 0:4, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе новосибирской команды дубль оформил Никита Михайлов (10-я и 39-я минуты), по шайбе забросили Шейн Принс (15), Жильбер Брюле (19), Юкка Пелтола (39), решающий буллит в активе Данила Романцева. У китайской команды
«Сибирь» одержала пятую победу в чемпионате подряд и первую над «Куньлунем» в Китае за все время.
|Юсси Тапола
|Александр Андриевский
|Барри Браст 40:00 (А. Лазушин 40:00-57:10)
|Алексей Красиков
|1-й период
|Никита Михайлов (М. Игнатович, М. Казаков)
|09:03
|12:52
|Олли Палола (О. Витасек, П. Лунд)
|Шейн Принс (Кон. Алексеев, Ж. Брюле)
|14:03
|Жильбер Брюле (Ш. Принс, Ю. Пелтола)
|18:53
|2-й период
|23:23
|Блэйк Парлетт
|Данил Романцев
|32:43
|36:47
|37:51
|Йоонас Ярвинен
|37:51
|Йоонас Ярвинен
|Джордан Карон
|37:51
|Юкка Пелтола (А.А. Шаров, Ж. Брюле)
|38:07
|Никита Михайлов (М. Казаков, М. Игнатович)
|38:57
|3-й период
|44:14
|Брэндон Йип
|44:14
|Брэндон Йип
|Дмитрий Лукин
|44:14
|Дмитрий Лукин
|44:14
|48:33
|Патрик Лунд (О. Витасек, Т. Бек)
|51:45
|Вилле Лаюнен (П. Лунд)
|59:45
|Олли Палола
|59:57
|Олли Палола (В. Лаюнен, Т. Виклунд)
|Овертайм
|62:29
|Томаш Мертль
|Д. Романцев
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)