Хоккеисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ

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Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко в поиске оптимального состава перекроил все звенья нападения, наставник отважился на смелое решение, выставив на драфт отказов не самых худших игроков Дениса Казионова и Андрея Степанова. Однако все эти изменения не помогли «зубрам» избежать третьего поражения в сезоне от финского клуба и четвертого подряд в ходе чемпионата.

В сентябре финны уже гостили на льду «Минск-Арены» и добились победы — 4:1, а в октябре в Хельсинки были также убедительны — 5:3. В прошедшем матче «Йокерит» постарался активно действовать в зоне минчан. Защитники хозяев не всегда успевали за быстрыми перемещениями, и на шестой минуте бывший динамовец Джефф Платт хлестким броском отправил шайбу под перекладину ворот. Однако пропущенный гол не расстроил «зубров»: через минуту не менее классный бросок из-под защитника исполнил Дмитрий Буйницкий — 1:1.

Финские хоккеисты окончательно перехватили инициативу во втором периоде, когда прибавили в скорости и разыграли несколько заготовленных комбинаций, реализовав численное большинство после удаления у хозяев площадки.

«Хромает игровая дисциплина, удаляемся в зоне финнов, такого быть не должно, — отметил главный тренер “Динамо” Андрей Сидоренко. — Вдобавок наша команда физически пока не готова противостоять такой скоростной команде, как “Йокерит”. Нет у “Динамо” четкого взаимодействия в атаке и защите. Необходимо еще много работать».