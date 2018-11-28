Текущие события
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Р0
ЦСКА5
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
28.11
Витязь0
СКА6
Хоккей. КХЛ
28.11
ХК Динамо3
Слован0
Хоккей. КХЛ
28.11
Динамо Мн1
Йокерит4
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
28.11
Ак Барс5
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
28.11
НефтехимикБ3
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
28.11
КуньлуньБ5
Сибирь6
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
8От голов «Аяксу» до ФК МВД. Блистательная карьера Александра Ширко
28 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение подряд в КХЛ

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив на своей площадке финскому «Йокериту» со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко в поиске оптимального состава перекроил все звенья нападения, наставник отважился на смелое решение, выставив на драфт отказов не самых худших игроков Дениса Казионова и Андрея Степанова. Однако все эти изменения не помогли «зубрам» избежать третьего поражения в сезоне от финского клуба и четвертого подряд в ходе чемпионата.

В сентябре финны уже гостили на льду «Минск-Арены» и добились победы — 4:1, а в октябре в Хельсинки были также убедительны — 5:3. В прошедшем матче «Йокерит» постарался активно действовать в зоне минчан. Защитники хозяев не всегда успевали за быстрыми перемещениями, и на шестой минуте бывший динамовец Джефф Платт хлестким броском отправил шайбу под перекладину ворот. Однако пропущенный гол не расстроил «зубров»: через минуту не менее классный бросок из-под защитника исполнил Дмитрий Буйницкий — 1:1.

Финские хоккеисты окончательно перехватили инициативу во втором периоде, когда прибавили в скорости и разыграли несколько заготовленных комбинаций, реализовав численное большинство после удаления у хозяев площадки.

«Хромает игровая дисциплина, удаляемся в зоне финнов, такого быть не должно, — отметил главный тренер “Динамо” Андрей Сидоренко. — Вдобавок наша команда физически пока не готова противостоять такой скоростной команде, как “Йокерит”. Нет у “Динамо” четкого взаимодействия в атаке и защите. Необходимо еще много работать».

Минское «Динамо» очередной матч в чемпионате КХЛ проведет 2 декабря в Подольске с «Витязем».

Динамо Мн 1:4
(1:2, 0:2, 0:0)
Йокерит
28.11.2018, 19:30 Зрители: 8127 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Андрей Сидоренко Лаури Марьямяки
Вратари
Юнас Энрот 09:22 (М. Карнаухов 09:22) Янис Калныньш
1-й период
Джефф Плэтт (С. Мозес, С. Мозес, К. Столлери) 05:24
06:26 Дмитрий Буйницкий (К. Готовец, К. Хауден)
Стив Мозес (О. Лауридсен, М. Ниеми) 13:57
2-й период
25:47 Артем Волков
29:46 Александр Китаров
Кристиан Весалайнен (С. Леписто) 30:11
Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл, С. Маннинен) 31:07
31:50 Александр Китаров
3-й период
Пекка Йормакка 40:44
Пекка Йормакка 42:44
50:53 Артем Волков
52:53 Артем Волков
57:00 Александр Китаров
58:28 Дмитрий Знахаренко
Сами Леписто 59:05
Сами Леписто 59:05
Статистика
22 Штрафное время 29
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Певица Елка сменила имидж
Наташа Королева разочаровала фанатов дерзким видом
«Локомотив» впервые победил в Лиге чемпионов
Вокруг Загитовой новый скандал: ее фанаты атакуют чемпионку ОИ
Битва за шахматную корону шла 19 дней, а решилось все за час
Генрих Мхитарян: Лондонский «Арсенал» был готов играть в Полтаве
Три команды КХЛ проведут выставочные матчи в Великобритании
«ПСЖ» играет с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (трансляция)
Семин поделился эмоциями от первой победы «Локомотива» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь