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00:12 (мск), источник: ТАСС

Три команды КХЛ имеют договоренность о проведении выставочных матчи в Великобритании

ЦЮРИХ /Швейцария/, 28 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея Великобритании имеет договоренность о проведении матчей в апреле текущего года с участием трех команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Великобритании. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Великобритании Энди Френч.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне КХЛ провела по две игры регулярного чемпионата в Цюрихе и Вене в рамках проекта KHL World Games.

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«KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах. Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей. У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде», — сообщил Френч.

Также генеральный секретарь отметил, что ходит много разговоров вокруг создания клуба КХЛ в Великобритании. «У нас в стране живет и работает много россиян. Качество нашей лиги растет, а появление клуба КХЛ никак не повлияет для развития хоккея, а только поможет», — подчеркнул Френч.

В настоящее время в КХЛ выступают команды из Казахстана, Латвии, Финляндии, Белоруссии, Китая и Словакии.

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