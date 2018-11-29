Три команды КХЛ имеют договоренность о проведении выставочных матчи в Великобритании

«KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах. Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей. У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде», — сообщил Френч.