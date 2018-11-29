ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Константин Окулов (13-я минута), Кирилл Капризов (17), Никита Нестеров (39), Артем Блажиевский (41) и Янник Хансен (50).

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 1.12.2018, 17:00 Спартак - ЦСКА -

Данный матч стал пятым вынесенным в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Ранее финский «Йокерит» провел встречи с московским «Спартаком» (4:3 ОТ, 26 октября) и череповецкой «Северсталью» (3:2, 28 октября) в Таллине, словацкий «Слован» сыграл с ЦСКА (0:9, 26 октября) и санкт-петербургским СКА (0:7, 28 октября) в Вене. Днем ранее рижское «Динамо» уступило СКА (1:3) в Цюрихе, ранее швейцарский город никогда не принимал матчи КХЛ.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 33 матчах, рижское «Динамо» с 30 очками в 31 встрече идет восьмым. В следующем матче ЦСКА 1 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», в тот же день «Динамо» проведет гостевую встречу с челябинским «Трактором».

В другом матче московское «Динамо» дома победило «Слован» — 3:0. Шайбы забросили Иван Игумнов (23), Вадим Шипачев (40) и Юсо Хиетанен (53). Данная встреча стала 500-й для Шипачева в регулярных чемпионатах КХЛ.

Остальные результаты игрового дня: