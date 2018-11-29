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00:38 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Цюрихе

ЦЮРИХ, 29 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал разгромную победу над рижским «Динамо» со счетом 5:0 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в швейцарском Цюрихе. Встреча прошла на арене «Халленштадион Цюрих» вместимостью более 11 тысяч человек.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Константин Окулов (13-я минута), Кирилл Капризов (17), Никита Нестеров (39), Артем Блажиевский (41) и Янник Хансен (50).

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 14, 1.12.2018, 17:00
Спартак
-ЦСКА-

Данный матч стал пятым вынесенным в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Ранее финский «Йокерит» провел встречи с московским «Спартаком» (4:3 ОТ, 26 октября) и череповецкой «Северсталью» (3:2, 28 октября) в Таллине, словацкий «Слован» сыграл с ЦСКА (0:9, 26 октября) и санкт-петербургским СКА (0:7, 28 октября) в Вене. Днем ранее рижское «Динамо» уступило СКА (1:3) в Цюрихе, ранее швейцарский город никогда не принимал матчи КХЛ.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 33 матчах, рижское «Динамо» с 30 очками в 31 встрече идет восьмым. В следующем матче ЦСКА 1 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», в тот же день «Динамо» проведет гостевую встречу с челябинским «Трактором».

В другом матче московское «Динамо» дома победило «Слован» — 3:0. Шайбы забросили Иван Игумнов (23), Вадим Шипачев (40) и Юсо Хиетанен (53). Данная встреча стала 500-й для Шипачева в регулярных чемпионатах КХЛ.

Остальные результаты игрового дня:

  • «Нефтехимик» — «Локомотив» — 3:4 Б;.
  • «Витязь» — СКА — 0:6;.
  • «Динамо» (Минск) — «Йокерит» — 1:4.
Динамо Р 0:5
(0:2, 0:1, 0:2)
ЦСКА
28.11.2018, 21:30 Зрители: 4698 Регулярный чемпионат Hallenstadion
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Игорь Никитин
Вратари
Тимур Билялов Ларс Юханссон
1-й период
Константин Окулов (М. Науменков) 12:07
16:23 Кевин Кларк
Кирилл Капризов (М. Шалунов) 16:30
Артем Блажиевский 19:06
2-й период
25:39
Алексей Марченко 30:21
32:54 Даниелс Берзиньш
Никита Нестеров (М. Григоренко, А. Блажиевский) 38:33
3-й период
Артем Блажиевский (К. Капризов) 40:29
44:37
Янник Хансен 49:35
Сергей Толчинский 56:42
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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