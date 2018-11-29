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00:35 (мск), источник: ТАСС

Федерация хоккея Франции планирует провести матч КХЛ в Париже

ЦЮРИХ /Швейцария/, 29 ноября. /ТАСС/. Федерация хоккея Франции (FFHG) работает над тем, чтобы организовать матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Париже. Об этом журналистам сообщил президент FFHG Люк Тардиф.

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В сентябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига прорабатывает возможность участия в чемпионате клубов из Парижа и Марселя.

«Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде», — сказал Тардиф.

«Конечно, нам понадобится еще время для того, чтобы претворить этот проект в жизнь. Настала пора людям вживую узнать, что такое КХЛ», — добавил он.

В настоящее время в КХЛ принимают участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии.

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