Федерация хоккея Франции планирует провести матч КХЛ в Париже

В сентябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига прорабатывает возможность участия в чемпионате клубов из Парижа и Марселя.
«Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде», — сказал Тардиф.
«Конечно, нам понадобится еще время для того, чтобы претворить этот проект в жизнь. Настала пора людям вживую узнать, что такое КХЛ», — добавил он.
В настоящее время в КХЛ принимают участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии, Финляндии и Латвии.