Федерация хоккея Франции планирует провести матч КХЛ в Париже

«Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, и настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже, и тут же возникает вопрос, а почему бы там не появиться команде», — сказал Тардиф.