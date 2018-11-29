Около пяти тысяч зрителей в Цюрихе увидели победу ЦСКА над рижским «Динамо» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Петербургский СКА и ЦСКА уже принимали участие в подобных вынесенных встречах регулярного чемпионата в конце октября. Тогда два армейских коллектива в Вене поочередно обыграли братиславский «Слован» (9:0 — ЦСКА, 7:0 — СКА). 26 ноября в Цюрихе СКА переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1.

Хоккеисты ЦСКА прилетели в Цюрих накануне матча и отменили вечернюю тренировку. Рижане же во вторник провели утреннюю раскатку, после чего семь игроков команды и главный тренер Гиртс Анкипанс дали мастер-класс юным хоккеистам из местных академий.

С наибольшим интересном и энтузиазмом с детьми занимался защитник Мэтью Майоне.

«Было очень весело, всегда очень здорово находиться на льду вместе с детьми. У меня уже есть подобный опыт, на хоккейных сборах и тренировках я выступал в роли тренера. Для меня главное — работать и получать удовольствие от хоккея, чтобы становиться еще лучше», — отметил Майоне.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 28.11.2018, 21:30 Динамо Р 0 ЦСКА 5

Борьбы не получилось

Несмотря на то, что СКА из Цюриха улетел и уже успел разгромно победить на выезде подмосковный «Витязь» (6:0), в фойе арены все еще продавалась атрибутика петербургского клуба, в то время как сувениров с символикой ЦСКА и рижского «Динамо» не было. Посетители имели возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина, приобрести атрибутику КХЛ и матчевые сувениры KHL World Games.

Встречу посетили 4698 зрителей, на предыдущей игре в понедельник присутствовали 4178 человек. Среди болельщиков выделялся швейцарский любитель хоккея в игровом свитере ЦСКА с фамилией Петров и портретом двукратного олимпийского чемпиона и одиннадцатикратного чемпиона СССР в составе ЦСКА Владимира Петрова. К сожалению, болельщик от общения с корреспондентом ТАСС отказался.

Символическое вбрасывание на этот раз произвели олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, вице- президент КХЛ по развитию Валерий Каменский, двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший, вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский и главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер. Последнего местные болельщики встретили бурными аплодисментами, именно он привел швейцарскую сборную в серебряным медалям чемпионата мира 2018 года. Каменский в перерыве также принял участие в автограф-сессии.

В отличие от первого матча в Цюрихе со СКА, рижане не сумели навязать борьбу столичным армейцам. Исход встречи был предрешен к концу второго периода. ЦСКА открыл счет в начале первой двадцатиминутки усилиями Константина Окулова, уверенно действовал на протяжении всей встречи и одержал заслуженную победу.

«Я перед игрой подошел к Косте Окулову и сказал, чтобы он не спал сегодня. У него очень хорошая техника, одна из лучших. Молодец! Обратите внимания на его великолепную технику», — подчеркнул Юрзинов, который смотрел большую часть первого периода, беседуя с журналистами.

«Нам игра не удалась. Противник заставил очень много ошибаться. Это был очень хороший урок для наших молодых хоккеистов», — отметил после матча главный тренер «Динамо» Анкипанс.

Читайте также Нападающий ЦСКА Мамин не исключает своего возвращения в НХЛ

Подарки от олимпийских чемпионов

После встречи между рижским «Динамо» и СКА пресс-служба армейского клуба передала коллегам из КХЛ открытку от 14-летнего швейцарского хоккеиста Тимо, который выводил на лед игрока петербургской команды Владислава Гаврикова. Ребенок на русском языке написал, что был очень рад сопровождать олимпийского чемпиона Гаврикова. Также он поздравил защитника с хорошей игрой и пожелал всего самого лучшего, оставив свои контакты.

После матча пресс-служба СКА предоставила КХЛ открытку мальчика, на которой Гавриков пожелал удачи юному хоккеисту и оставил свой автограф. Также он передал ребенку свою клюшку.

КХЛ оперативно разыскала Тимо. Юный хоккеист не смог посетить матч между рижским «Динамо» и ЦСКА, так как сам играл в другом городе за детскую команду. Клюшку от Гаврикова передали отцу мальчика.

Позднее сам Тимо написал письмо в пресс-службу КХЛ на английском языке. «Я впечатлен техникой работы клюшкой и высокими скоростями в КХЛ. Желаю удачи и спасибо», — говорилось в письме.

Сразу же по окончании встречи между ЦСКА и рижским «Динамо» нападающий армейцев и автор победной шайбы в финале олимпийского турнира 2018 года Кирилл Капризов подарил свою клюшку внуку известного советского вратаря и олимпийского чемпиона Владимира Мышкина. Хоккеист также пообщался с мальчиком и сделал с ним совместную фотографию. Ребенок был одет в игровую форму команды Олимпийских атлетов из России.

Тренеры и игроки довольны организацией матча

Несмотря на низкую посещаемость игр в Цюрихе, тренеры и хоккеисты единогласно отметили высокую организацию матчей и отличную арену «Халленштадион», которая вмещает более 11 тыс. зрителей. Хоккеисты не скрывают, что хотели бы еще принять участие в подобных встречах. Датский нападающий ЦСКА Янник Хансен в интервью пресс-службе КХЛ рассказал, что хотел бы, чтобы одна из подобных игр прошла в Копенгагене между ЦСКА и финским «Йокеритом».

Тренер армейцев Игорь Никитин также остался доволен организацией встречи. «Все на высшем уровне, никаких нареканий и вопросов нет, — отметил Никитин. — Для нас хорошо, что переключились психологически. В Вене, возможно, было больше болельщиков, но здесь тоже все на высшем уровне».

Солидарен с наставником ЦСКА и главный тренер рижского «Динамо» Анкипанс. «Мы недовольны, что проиграли две игры. Но все здесь было на высшем уровне, хорошо и приятно. Единственное, что мы остались без очков», — сказал тренер.

Проведение матчей с участием команд КХЛ заинтересовало и многие другие страны. В понедельник член совета директоров лиги Роман Ротенберг заявил, что Лондон и Париж заслуживают принять игры.

В среду генеральный секретарь Федерации хоккея Великобритании Энди Френч сообщил о договоренности проведения матчей в стране в апреле текущего года с участием трех команд КХЛ. По его словам, одна из встреч пройдет в Шеффилде.

Как рассказал президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф, французская сторона также работает над организацией матча КХЛ в Париже в ближайшем будущем. «Благодаря французским игрокам в КХЛ, а именно Стефану да Косте, люди во Франции следят за вашей лигой. Наша сборная находится в элите мирового хоккея уже более 10 лет, настало время двигаться дальше. Мы работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время организовать матч КХЛ в Париже», — сообщил Тардиф.