Интриги дня КХЛ: дождались! «Автомобилист» проверит «Авангард»
Или наоборот? А «Металлург» возьмёт реванш у «Салавата».
Или наоборот? А «Металлург» возьмёт реванш у «Салавата».
«Амур» — «Сочи»
Интрига: «Амур» продолжает свою домашнюю серию.
Игра с «Сочи» станет четвёртой в данном отрезке, до этого «тигры» обыграли «Спартак» и уступили минскому «Динамо» и «Сибири». У сочинцев график последних выступлений немногим лучше: они проиграли три матча подряд, и явно не с лучшим настроением летят на Дальний Восток. Эти команды четырежды встречались между собой в Хабаровске, и лишь однажды гости с Чёрного моря смогли увезти оттуда победу. Было это в сезоне-2014/15. Сейчас оба коллектива далеки от идеального состояния, поэтому сегодня в Хабаровске ждём равную и вязкую игру с примерно равными шансами на победу у обеих команд.
Прогноз: отдадим предпочтение хозяевам, за счёт поддержки своей публики они победят.
«Салават Юлаев» — «Металлург»
Интрига: в Уфе сегодня пройдет центральная встреча игрового дня. «Салават» и «Металлург» уже встречались между собой в текущем сезоне. Дело было 16 октября в Магнитогорске, и тогда подопечные Николая Цулыгина выиграли в овертайме со счётом 2:1.
Уфимцы здорово стартовали в регулярном чемпионате, но сейчас они слегка притормозили, выиграв лишь половину матчей в ноябре.
«Магнитка» же в последних одиннадцати матчах потерпела всего два поражения, что говорит о её отличной форме и налаженном взаимопонимании хоккеистов с их наставником Йозефом Яндачем.
Реже шайбы из своих ворот достают разве что вратари «Автомобилиста». Впрочем, во многом это заслуга Юхи Метсолы, который на текущий момент отразил 94,6% бросков по своим владениям. Показатель, что и говорить, впечатляющий.
Прогноз: но даже Метсола не остановит набравший ход «Металлург». Ставим на победу гостей в основное время.
«Трактор» — «Адмирал»
Интрига: в последних матчах «Адмирал» одержал две победы подряд. «Моряками» в домашних матчах были повержены минское «Динамо» и «Сочи» — команды, которые сейчас тоже далеки от своих идеальных кондиций. Вообще, подобное с «дальневосточниками» происходит лишь во второй раз в текущем сезоне. Пока что о
Прогноз: победа «Трактора» в основное время.
«Авангард» — «Автомобилист»
Интрига: ещё одна игра, которая прикуёт к себе повышенное внимание, пройдёт сегодня в Балашихе. Начавший регулярный чемпионат со скоростью суперкара «Автомобилист» в последнее время значительно притормозил. Команда Андрея Мартемьянова выиграла лишь два матча из семи после ноябрьской паузы на Евротур.
Очень важная в плане психологии победа была добыта в Уфе над местным «Салаватом Юлаевым». Мы уже говорили о том, что у «Автомобилиста» — лучшая оборона на Востоке, и в этом матче уральцы одержали «сухую» победу. «Авангард» же вернулся домой, а в родных стенах «ястребы» играют довольно удачно с командой из Екатеринбурга. В последний раз она выиграла гостевую встречу у «Авангарда» пять лет назад, в ноябре 2013 года.
Прогноз: и всё же поставим на «Автомобилист». Команда Мартемьянова показала отличную игру в обороне в матче с «Салавата», она же поможет ей выиграть сегодня.
«Спартак» — «Северсталь»
Интрига: перемены в «Северстали» сейчас происходят едва ли не каждый день. Позавчера, например, в клуб пришёл новый генеральный менеджер. Им стал 27-летний Михаил Щедрин, который до этого работал спортивным директором в новокузнецком «Металлурге», а также, сотрудничал с селекционным и аналитическим отделами «Локомотива». Вчера же стало известно, что команду возглавил Андрей Разин, а её состав покинули Александр Бумагин и Денис Куляш, не оправдавшие надежд руководства. Фактически, у Разина пока что абсолютно не было времени на то, чтобы хоть
Прогноз: победа «Спартака» в основное время.