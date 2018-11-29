Интриги дня КХЛ: дождались! «Автомобилист» проверит «Авангард»

Источник: РИА "Новости"

«Амур» — «Сочи»

Интрига: «Амур» продолжает свою домашнюю серию.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 12:00 Амур 1 Сочи 0

Игра с «Сочи» станет четвёртой в данном отрезке, до этого «тигры» обыграли «Спартак» и уступили минскому «Динамо» и «Сибири». У сочинцев график последних выступлений немногим лучше: они проиграли три матча подряд, и явно не с лучшим настроением летят на Дальний Восток. Эти команды четырежды встречались между собой в Хабаровске, и лишь однажды гости с Чёрного моря смогли увезти оттуда победу. Было это в сезоне-2014/15. Сейчас оба коллектива далеки от идеального состояния, поэтому сегодня в Хабаровске ждём равную и вязкую игру с примерно равными шансами на победу у обеих команд.

Прогноз: отдадим предпочтение хозяевам, за счёт поддержки своей публики они победят.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 17:00 Салават Юлаев - Металлург Мг -

«Салават Юлаев» — «Металлург»

Интрига: в Уфе сегодня пройдет центральная встреча игрового дня. «Салават» и «Металлург» уже встречались между собой в текущем сезоне. Дело было 16 октября в Магнитогорске, и тогда подопечные Николая Цулыгина выиграли в овертайме со счётом 2:1.

Уфимцы здорово стартовали в регулярном чемпионате, но сейчас они слегка притормозили, выиграв лишь половину матчей в ноябре.

«Магнитка» же в последних одиннадцати матчах потерпела всего два поражения, что говорит о её отличной форме и налаженном взаимопонимании хоккеистов с их наставником Йозефом Яндачем.

Вряд ли «Металлург» сегодня много забьёт, ведь у «Салавата» на текущий момент вторая по количеству пропущенных голов оборона на Востоке.

Реже шайбы из своих ворот достают разве что вратари «Автомобилиста». Впрочем, во многом это заслуга Юхи Метсолы, который на текущий момент отразил 94,6% бросков по своим владениям. Показатель, что и говорить, впечатляющий.

Прогноз: но даже Метсола не остановит набравший ход «Металлург». Ставим на победу гостей в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 17:00 Трактор - Адмирал -

«Трактор» — «Адмирал»

Интрига: в последних матчах «Адмирал» одержал две победы подряд. «Моряками» в домашних матчах были повержены минское «Динамо» и «Сочи» — команды, которые сейчас тоже далеки от своих идеальных кондиций. Вообще, подобное с «дальневосточниками» происходит лишь во второй раз в текущем сезоне. Пока что о каком-то подъёме «Адмирала» рано говорить, но даже такая небольшая позитивная динамика в свете неудачного выступления команды должна немного порадовать её болельщиков. А вот поклонники «Трактора» от радости пока далеки: их любимцы проиграли два из трёх матчей в текущей домашней серии. Так что, сегодняшняя игра — это прекрасная возможность поправить своё положение и поднять настроение своей публике. И «Адмирал», пусть даже и выигравший два матча подряд — это хороший соперник для того, чтобы в игре с ним это сделать.

Прогноз: победа «Трактора» в основное время.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 19:30 Авангард - Автомобилист -

«Авангард» — «Автомобилист»

Интрига: ещё одна игра, которая прикуёт к себе повышенное внимание, пройдёт сегодня в Балашихе. Начавший регулярный чемпионат со скоростью суперкара «Автомобилист» в последнее время значительно притормозил. Команда Андрея Мартемьянова выиграла лишь два матча из семи после ноябрьской паузы на Евротур.

Очень важная в плане психологии победа была добыта в Уфе над местным «Салаватом Юлаевым». Мы уже говорили о том, что у «Автомобилиста» — лучшая оборона на Востоке, и в этом матче уральцы одержали «сухую» победу. «Авангард» же вернулся домой, а в родных стенах «ястребы» играют довольно удачно с командой из Екатеринбурга. В последний раз она выиграла гостевую встречу у «Авангарда» пять лет назад, в ноябре 2013 года.

Сегодня же нас ждёт яркая и бескомпромиссная игра, победителя в которой определить достаточно трудно.

Прогноз: и всё же поставим на «Автомобилист». Команда Мартемьянова показала отличную игру в обороне в матче с «Салавата», она же поможет ей выиграть сегодня.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 14, 29.11.2018, 19:30 Спартак - Северсталь -

«Спартак» — «Северсталь»

Интрига: перемены в «Северстали» сейчас происходят едва ли не каждый день. Позавчера, например, в клуб пришёл новый генеральный менеджер. Им стал 27-летний Михаил Щедрин, который до этого работал спортивным директором в новокузнецком «Металлурге», а также, сотрудничал с селекционным и аналитическим отделами «Локомотива». Вчера же стало известно, что команду возглавил Андрей Разин, а её состав покинули Александр Бумагин и Денис Куляш, не оправдавшие надежд руководства. Фактически, у Разина пока что абсолютно не было времени на то, чтобы хоть как-то повлиять на игру команды, поэтому в матче со «Спартаком» ничего принципиально нового от череповчан мы не увидим. Красно-белые, в свою очередь, вернулись домой из дальневосточной поездки. В последнее время они чередуют победы с поражениями, но сегодня, думается, они продолжат победный почин, начатый в предыдущей игре с «Куньлунем».