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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в серии буллитов нанесли гостевое поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. «Сочи» к середине третьего периода уступал с разницей в две шайбы, но сумел перевести игру в овертайм и одержать волевую победу в серии буллитов.

В составе черноморской команды отличились Юрий Александров (51-я минута), Станислав Бочаров (54), решающий буллит в активе Эрика О’Делла. У «Амура» дубль оформил Данил Файзуллин (17, 50).

Нападающий «Сочи» Александр Акмальдинов провел 100-й матч в КХЛ.

Амур 2:3 Б
(1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Сочи
29.11.2018, 12:00 Зрители: 5514 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Сергей Зубов
Вратари
Алексей Мурыгин 65:00 (Е. Аликин 65:00) Дмитрий Шикин
1-й период
12:34 Денис Кузьмин
16:19 Данил Файзуллин (В. Пьянов, А. Горшков)
2-й период
Сергей Зборовский 24:27
Станислав Бочаров 35:38
36:09 Вячеслав Ушенин
3-й период
49:14 Данил Файзуллин (В. Пьянов)
Юрий Александров (Ю. Йокипакка, Р. Росен) 50:00
Александр Полунин 51:16
51:34 Валентин Пьянов
Станислав Бочаров (Ю. Александров, Р. Росен) 53:39
54:01 Глеб Корягин
Юрки Йокипакка 59:14
Серия буллитов - победный бросок
Э. О`Делл
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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