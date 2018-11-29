«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»

Встреча, состоявшаяся в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. «Сочи» к середине третьего периода уступал с разницей в две шайбы, но сумел перевести игру в овертайм и одержать волевую победу в серии буллитов.