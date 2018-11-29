«Сочи» одержал волевую победу над «Амуром»
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в серии буллитов нанесли гостевое поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» в серии буллитов нанесли гостевое поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. «Сочи» к середине третьего периода уступал с разницей в две шайбы, но сумел перевести игру в овертайм и одержать волевую победу в серии буллитов.
В составе черноморской команды отличились Юрий Александров (51-я минута), Станислав Бочаров (54), решающий буллит в активе Эрика О’Делла. У «Амура» дубль оформил Данил Файзуллин (17, 50).
Нападающий «Сочи» Александр Акмальдинов провел 100-й матч в КХЛ.
|Николай Борщевский
|Сергей Зубов
|Алексей Мурыгин 65:00 (Е. Аликин 65:00)
|Дмитрий Шикин
|1-й период
|12:34
|Денис Кузьмин
|16:19
|Данил Файзуллин (В. Пьянов, А. Горшков)
|2-й период
|Сергей Зборовский
|24:27
|Станислав Бочаров
|35:38
|36:09
|Вячеслав Ушенин
|3-й период
|49:14
|Данил Файзуллин (В. Пьянов)
|Юрий Александров (Ю. Йокипакка, Р. Росен)
|50:00
|Александр Полунин
|51:16
|51:34
|Валентин Пьянов
|Станислав Бочаров (Ю. Александров, Р. Росен)
|53:39
|54:01
|Глеб Корягин
|Юрки Йокипакка
|59:14
|Э. О`Делл
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)