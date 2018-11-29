Федерация хоккея Германии: Клуб КХЛ может появиться в Кёльне, Дюссельдорфе, Гамбурге

«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится. Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кёльн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы. Дмитрий Чернышенко (глава КХЛ — ред.) говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей — лучшая игра на земле, давайте продвигать её вместе», — сказал Райндль, слова которого приводятся на сайте КХЛ.