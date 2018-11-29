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16:03 (мск), источник: Р-Спорт

Федерация хоккея Германии: Клуб КХЛ может появиться в Кёльне, Дюссельдорфе, Гамбурге

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль заявил, что немецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может появиться в Кёльне, Дюссельдорфе или Гамбурге.

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«Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится. Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кёльн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы. Дмитрий Чернышенко (глава КХЛ — ред.) говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей — лучшая игра на земле, давайте продвигать её вместе», — сказал Райндль, слова которого приводятся на сайте КХЛ.

Ранее Континентальная хоккейная лига в рамках проекта KHL World Games провела по два матча регулярного чемпионата нынешнего сезона в Вене и Цюрихе.

На данный момент в КХЛ выступают клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Словакии, Финляндии и Китая.

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