«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»

В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.