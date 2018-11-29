«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел крупное поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 0:4.
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел крупное поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 0:4.
Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.
В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.
|Салават Юлаев
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0:4
(0:2, 0:1, 0:1)
|Металлург Мг
|Николай Цулыгин
|Йозеф Яндач
|Юха Метсола 22:12 (А. Кареев 22:12)
|Артем Загидулин
|1-й период
|Ник Шор
|10:20
|Андрей Чибисов (Е. Бирюков)
|12:24
|Григорий Дронов (Е. Бирюков)
|17:21
|2-й период
|Евгений Бирюков (Н. Шор, А. Чибисов)
|22:12
|Алексей Береглазов
|27:33
|33:04
|Артем Сергеев
|39:30
|Александр Кадейкин
|3-й период
|Ииро Пакаринен (Н. Шор)
|41:27
|Иван Верещагин
|55:46
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)