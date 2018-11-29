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20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел крупное поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 0:4.

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Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.

В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.

Салават Юлаев 0:4
(0:2, 0:1, 0:1)
Металлург Мг
29.11.2018, 17:00 Зрители: 6208 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Йозеф Яндач
Вратари
Юха Метсола 22:12 (А. Кареев 22:12) Артем Загидулин
1-й период
Ник Шор 10:20
Андрей Чибисов (Е. Бирюков) 12:24
Григорий Дронов (Е. Бирюков) 17:21
2-й период
Евгений Бирюков (Н. Шор, А. Чибисов) 22:12
Алексей Береглазов 27:33
33:04 Артем Сергеев
39:30 Александр Кадейкин
3-й период
Ииро Пакаринен (Н. Шор) 41:27
Иван Верещагин 55:46
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
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