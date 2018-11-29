«Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом»

Встреча. прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). На гол Войтеха Полака (14-я минута) «Трактор» ответил шайбами Антона Глинкина (22) и Виталия Кравцова (42).

Следующий матч «Трактор» проведет дома 1 декабря против рижского «Динамо». «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».