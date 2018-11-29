Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард3
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак3
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев0
Металлург Мг4
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор2
Адмирал1
Хоккей. НХЛ
30.11
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.11
Коламбус Блю Джэкетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
30.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
30.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.11
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
30.11
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.11
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь4
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
30.11
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
12:00
АмурБ2
Сочи3
Все события
Фоторепортажи
22Гол Смолова не помог «Локо» в матче с «Уралом»
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
20:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх

Встреча. прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). На гол Войтеха Полака (14-я минута) «Трактор» ответил шайбами Антона Глинкина (22) и Виталия Кравцова (42).

Следующий матч «Трактор» проведет дома 1 декабря против рижского «Динамо». «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Трактор 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Адмирал
29.11.2018, 17:00 Зрители: 6870 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Сергей Светлов
Вратари
Василий Демченко Никита Серебряков 58:39
1-й период
04:47 Александр Шаров
Карел Кубат 07:28
Войтех Полак (Р. Таталин, Г. Зайцев) 13:06
17:25 Райан Стоа
2-й период
21:51 Антон Глинкин (И. Полыгалов, В. Кравцов)
3-й период
Василий Стрельцов 40:52
41:22 Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов)
45:41 Данила Губарев
Кирилл Дьяков 45:41
46:11 Кристиан Томас
Иван Мищенко 54:52
57:42 Пол Щехура
Статистика
13 Штрафное время 11
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: это самые страшные слова, что я слышала от россиян
Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Фанат напал на Глушакова, «Спартак» снова проиграл «Рапиду»
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Провал ЦСКА и пробуждение «Локо»: есть ли шансы на Лигу Европы?
10 главных разочарований первого круга РПЛ
Модрич признан плеймейкером года по версии IFFHS
«Зенит» играет с «Копенгагеном» (трансляция)
«Краснодар» принимает «Акхисар» в Лиге Европы (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь