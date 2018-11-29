«Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом»
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Челябинский «Трактор» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча. прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). На гол Войтеха Полака (14-я минута) «Трактор» ответил шайбами Антона Глинкина (22) и Виталия Кравцова (42).
Следующий матч «Трактор» проведет дома 1 декабря против рижского «Динамо». «Адмирал» в этот же день сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|Алексей Тертышный
|Сергей Светлов
|Василий Демченко
|Никита Серебряков 58:39
|1-й период
|04:47
|Александр Шаров
|Карел Кубат
|07:28
|Войтех Полак (Р. Таталин, Г. Зайцев)
|13:06
|17:25
|Райан Стоа
|2-й период
|21:51
|Антон Глинкин (И. Полыгалов, В. Кравцов)
|3-й период
|Василий Стрельцов
|40:52
|41:22
|Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|45:41
|Данила Губарев
|Кирилл Дьяков
|45:41
|46:11
|Кристиан Томас
|Иван Мищенко
|54:52
|57:42
|Пол Щехура
|13
|Штрафное время
|11
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)