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22:39 (мск), источник: ТАСС

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в КХЛ в первом матче под руководством Разина

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Дублем в составе красно-белых отметился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), также отличился Илья Зубов (54).

«Северсталь» провела первый матч под руководством главного тренера Андрея Разина, он сменил на этом посту Александра Гулявцева 28 ноября.

Поражение стало для череповецкой команды седьмым подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. «Северсталь» с 20 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идет пятым с 38 очками.

В следующем матче «Спартак» на «ЦСКА-Арене» сыграет со столичными армейцами. В нынешнем сезоне эта площадка является домашней для обеих команд. «Северсталь» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 1 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

«Амур» — «Сочи» — 2:3 Б;.

«Куньлунь» — «Сибирь» — 4:2;.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 0:4;.

«Трактор» — «Адмирал» — 2:1;.

«Авангард» — «Автомобилист» — 3:0.

Спартак 3:0
(1:0, 0:0, 2:0)
Северсталь
29.11.2018, 19:30 Зрители: 5985 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Андрей Разин
Вратари
Никита Беспалов 53:25 (Н. Беспалов 53:56) Доминик Фурх 58:35 (Д. Фурх 59:11)
1-й период
09:14 Анатолий Никонцев (Мих. Григорьев, А. Злобин)
Евгений Григоренко 09:34
2-й период
25:21
33:18 Александр Осипов
3-й период
45:55 Евгений Кулик
Даниил Вовченко 45:55
Илья Хохлов 50:48
51:02 Анатолий Никонцев (Д. Калинин, М. Карсумс)
53:56 Илья Зубов (К. Даугавиньш, А. Хохлачев)
Юрий Трубачев 59:11
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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