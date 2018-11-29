«Северсталь» проиграла «Спартаку» в КХЛ в первом матче под руководством Разина

Дублем в составе красно-белых отметился Анатолий Никонцев (10-я и 52-я минуты), также отличился Илья Зубов (54).

«Северсталь» провела первый матч под руководством главного тренера Андрея Разина, он сменил на этом посту Александра Гулявцева 28 ноября.

Поражение стало для череповецкой команды седьмым подряд в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. «Северсталь» с 20 очками занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идет пятым с 38 очками.

В следующем матче «Спартак» на «ЦСКА-Арене» сыграет со столичными армейцами. В нынешнем сезоне эта площадка является домашней для обеих команд. «Северсталь» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 1 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

«Амур» — «Сочи» — 2:3 Б;.

«Куньлунь» — «Сибирь» — 4:2;.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 0:4;.

«Трактор» — «Адмирал» — 2:1;.