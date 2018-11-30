«Авангард» всухую обыграл «Автомобилист» в Балашихе
Омичи уверенно обыграли уральцев.
Омичи уверенно обыграли уральцев.
Омская команда одержала победу в первом матче домашней серии. Противник — «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» прошёл в четверг, 29 ноября, вечером. На трибунах ледового дворца в Балашихе присутствовало 5000 зрителей. В составе «Авангарда» на лёд вышли Максим Тальбо и новичок Богдан Якимов.
Омичи начали доминировать с первых минут игры. Первый гол в ворота «Автомобилиста» забил Семён Кошелев на 5-й минуте матча. Затем, спустя 3 минуты шайбу в ворота гостей переправил Вилле Покка. 2:0!
Далее, завершение первого и весь второй период прошли при взаимных атаках, но вратари стояли надежно и счёт на табло не менялся. Последний, третий, гол матча, «Авангард» забил на 51-й минуте игры, в третьем периоде при игре в большинстве. Автор гола — канадский защитник Коди Франсон. 3:0! На счету Игоря Бобкова пятый шатаут в сезоне.
Следующий противник омского «Авангарда» — «Металлург» из Магнитогорска. Матч пройдет в Балашихе в субботу, 1 декабря. Начало в 19:30 по московскому времени.
|Авангард
|
3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
|Автомобилист
|Боб Хартли
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Бобков
|Якуб Коварж
|1-й период
|04:38
|Семен Кошелев (М. Тальбо, Д. Деарне)
|08:14
|Вилле Покка (А. Емелин, И. Михеев)
|2-й период
|27:57
|Никита Пивцакин
|Стефан Да Коста
|31:00
|34:22
|Максим Тальбо
|3-й период
|Кирилл Лямин
|48:55
|Денис Бодров
|50:35
|51:01
|Коди Фрэнсон (С. Широков, Д. Деарне)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)