«Авангард» всухую обыграл «Автомобилист» в Балашихе

Источник: РИА "Новости"

Омская команда одержала победу в первом матче домашней серии. Противник — «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» прошёл в четверг, 29 ноября, вечером. На трибунах ледового дворца в Балашихе присутствовало 5000 зрителей. В составе «Авангарда» на лёд вышли Максим Тальбо и новичок Богдан Якимов.

Омичи начали доминировать с первых минут игры. Первый гол в ворота «Автомобилиста» забил Семён Кошелев на 5-й минуте матча. Затем, спустя 3 минуты шайбу в ворота гостей переправил Вилле Покка. 2:0!

Далее, завершение первого и весь второй период прошли при взаимных атаках, но вратари стояли надежно и счёт на табло не менялся. Последний, третий, гол матча, «Авангард» забил на 51-й минуте игры, в третьем периоде при игре в большинстве. Автор гола — канадский защитник Коди Франсон. 3:0! На счету Игоря Бобкова пятый шатаут в сезоне.