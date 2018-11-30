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09:52 (мск), источник: АиФ Омск

«Авангард» всухую обыграл «Автомобилист» в Балашихе

Омичи уверенно обыграли уральцев.

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Источник: РИА "Новости"

Омская команда одержала победу в первом матче домашней серии. Противник — «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» прошёл в четверг, 29 ноября, вечером. На трибунах ледового дворца в Балашихе присутствовало 5000 зрителей. В составе «Авангарда» на лёд вышли Максим Тальбо и новичок Богдан Якимов.

Омичи начали доминировать с первых минут игры. Первый гол в ворота «Автомобилиста» забил Семён Кошелев на 5-й минуте матча. Затем, спустя 3 минуты шайбу в ворота гостей переправил Вилле Покка. 2:0!

Далее, завершение первого и весь второй период прошли при взаимных атаках, но вратари стояли надежно и счёт на табло не менялся. Последний, третий, гол матча, «Авангард» забил на 51-й минуте игры, в третьем периоде при игре в большинстве. Автор гола — канадский защитник Коди Франсон. 3:0! На счету Игоря Бобкова пятый шатаут в сезоне.

Следующий противник омского «Авангарда» — «Металлург» из Магнитогорска. Матч пройдет в Балашихе в субботу, 1 декабря. Начало в 19:30 по московскому времени.

Авангард 3:0
(2:0, 0:0, 1:0)
Автомобилист
29.11.2018, 19:30 Зрители: 5011 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Андрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Бобков Якуб Коварж
1-й период
04:38 Семен Кошелев (М. Тальбо, Д. Деарне)
08:14 Вилле Покка (А. Емелин, И. Михеев)
2-й период
27:57 Никита Пивцакин
Стефан Да Коста 31:00
34:22 Максим Тальбо
3-й период
Кирилл Лямин 48:55
Денис Бодров 50:35
51:01 Коди Фрэнсон (С. Широков, Д. Деарне)
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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