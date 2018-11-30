«Мы для Европы как зазнайки!» Вячеслав Быков — о матчах КХЛ в Цюрихе

Источник: РИА "Новости"

Антирекорд для СКА

Наша лига провела четыре матча в рамках KHL World Games. 5543 и 5895 — столько зрителей ЦСКА и СКА собрали в Вене на семитысячнике Erste Bank Arena. Это провалом не назовешь, а вот в Цюрихе был кошмар: 4698 и 4178 на Hallenstadion, где на хоккее может собраться 11 200 болельщиков. То есть 42% и 37% зрителей от общей вместимости.

Секундочку… Нам же говорили, что СКА — самый популярный клуб Европы, его фанатская база — пять миллионов человек. Хоккейный бум в Питере, где хотят построить самый большой стадион в мире. И тут — 4178 зритель. Только однажды в этом сезоне на СКА ходило меньше: это 22 ноября, игра в небогатом заводском городе Череповце (3019).

Так зачем в Цюрих ездили? Это что, попытка обаять и покорить Европу? Обсуждаем с экс-главным тренером СКА Вячеславом Быковым, который как раз живет в Швейцарии.

«Я ни разу не слышал о том, что местный клуб может войти в КХЛ, — говорит Быков. — Для того, чтобы это обсуждать, нужно сначала выслушать предложение со стороны КХЛ. Потому что швейцарский чемпионат самодостаточный, тут выступают ровные команды, а по посещаемости — это вторая лига Европы. И надо понимать, что для вступления в КХЛ нужен серьезный бюджет. Представьте себе расходы уже на перелет из Цюриха во Владивосток или в Китай. Нужны очень веские аргументы, чтобы какой-нибудь швейцарский клуб захотел играть в КХЛ».

Нет второго полюса

КХЛ имеет большие планы. Клуб лиги может появиться в Кельне, Дюссельдорфе или Гамбурге. Есть виды на Лондон и Париж. В столице Франции может состояться матч, а еще три игры планируются в апреле в Великобритании.

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«Я глубоко сомневаюсь в том, что лига проводит правильную экспансию в Европу, — продолжает Быков. — Вот вроде бы клубы КХЛ едут в Вену и Цюрих, собираются в Великобританию и Париж. А сами с пренебрежением относятся к Лиге чемпионов, в которой выступают клубы со всего Старого Света. Я не понимаю, как одно сочетается с другим. Хотите в Европу? Играйте в Лиге чемпионов, колесите по разным странам, собирайте стадионы, побеждайте тут всех. Вот вам и экспансия в Европу. Тогда европейцы поймут, что такое КХЛ, какой силы выступают команды».

Кстати, в Лигу чемпионов нас зовут с 2014 года, когда был возрожден этот турнир. КХЛ всегда отказывалась, ссылаясь на плотный календарь и отсутствие интереса к проекту. Забавный диалог мы увидели в Вене. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко переспросил у президента ИИХФ Рене Фазеля: «А почему Россия не играет в Лиге чемпионов?» — «Потому что ты всегда говоришь “нет”!» — воскликнул Фазель.

«Мы хотим совершить экспансию. Но сами задираем нос и отказываемся от диалога с другими странами, кто выступает в Лиге чемпионов. Нам не нужно это сотрудничество, хотя мы бы здорово представляли интересы КХЛ в разных странах, — поражен Быков. — А ведь это первый шаг к тому, чтобы создать могучую европейскую лигу, которая составила бы реальную конкуренцию НХЛ. Чтобы не все лучшие хоккеисты уезжали в Северную Америку. Россия в Лиге чемпионов — это необходимый шаг для того, чтобы развивался мировой хоккей. Потому что сейчас у НХЛ нет альтернативы, и это ведет к стагнации в Европе в целом. Нет второго хоккейного полюса».

По шапке получите!

Что такое матчи СКА и ЦСКА против рижского «Динамо» для Цюриха? Представьте себе, что в «Олимпийском» или на ЦСКА АРЕНЕ анонсированы два матча клубов шведской лиги. Например, «Векше» против ХВ71. Это крутые команды, чемпионы двух последних лет. Но такие шведы нужны московским болельщикам, как в бане — пассатижи. Пусть играют в своей Швеции. Нам-то какое дело? Мы эти команды толком не знаем, и спортивного интереса для России в таких матчах нет.

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А ведь клубы СССР выступали с 1968 года в еврокубках. ЦСКА аж 20 раз выигрывал Кубок европейских чемпионов. По разу это делали «Крылышки», «Лада», «Авангард», московское «Динамо», «Ак Барс», «Металлург». Кроме этого, «Магнитка» дважды побеждала в Евролиге, а потом брала и Суперкубок Европы. «Салават Юлаев», «Лада», «Ак Барс» по разу побеждали в Континентальном кубке. И кому от этого было плохо? Разве это не вопрос престижа? И клубы нашей лиги хорошо знали в Старом Свете. Особенно великий ЦСКА. Ну, а что теперь? Мы считаем, что Лига чемпионов — не наш уровень, и там выступают только слабаки?

«Я не согласен с тем, что клубы КХЛ на голову сильнее тех, кто играет в Лиге чемпионов, — заявляет Быков. — Вы сначала попробуйте с ними сразиться. По шапке легко можете получить! Кстати, ни один швейцарский клуб не пробился в четвертьфинал. Очень хорошие команды у шведов, финнов, чехов… Ну что вы, это серьезная конкуренция. Вы говорите, что в КХЛ и так плотный календарь? Так вас зовут играть со стадии плей-офф. Было бы желание! И если нам реально интересен европейский рынок, КХЛ должна идти на диалог. Сближаться надо, а не блокировать Лигу чемпионов. Иначе как к нам будут относиться федерации других стран? Как к зазнайкам!».