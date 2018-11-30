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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Определены полные составы дивизионов на Матч звезд КХЛ — 2019

Определены полные составы на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги.

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Источник: РИА "Новости"

На главное хоккейное шоу сезона в республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 23 клуба КХЛ:

Дивизион Боброва

Вратари:
Юлиус Гудачек («Спартак», выбор СМИ),
Магнус Хелльберг (СКА, выбор КХЛ);
Защитники:
Мэтью Майоне («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Патрик Херсли (СКА, выбор болельщиков),
Сами Лепистё («Йокерит», выбор СМИ),
Миика Койвисто (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ);
Нападающие:
Линус Виделль («Динамо» Рига, выбор болельщиков),
Никита Гусев (СКА, выбор болельщиков),
Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо» Москва, выбор СМИ),
Александр Хохлачёв («Спартак», выбор КХЛ),
Александр Барабанов (СКА, выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари:
Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ),
Константин Барулин (ХК «Сочи», выбор КХЛ);
Защитники:
Якуб Накладал («Локомотив», выбор болельщиков),
Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков),
Александр Елесин («Локомотив», выбор СМИ),
Кристиан Хенкель («Динамо» Минск, выбор КХЛ);
Нападающие:
Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков),
Андрей Локтионов («Локомотив», выбор болельщиков),
Миро Аалтонен («Витязь», выбор СМИ),
Михал Ржепик («Слован», выбор КХЛ),
Эрик О’Делл («Сочи», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари:
Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ),
Владислав Подъяпольский («Ак Барс», выбор КХЛ);
Защитники:
Пол Постма («Ак Барс», выбор болельщиков),
Никита Трямкин («Автомобилист», выбор болельщиков),
Виктор Антипин («Металлург», выбор СМИ),
Денис Баранцев («Торпедо», выбор КХЛ);
Нападающие:
Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков),
Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков),
Виталий Кравцов («Трактор», выбор СМИ),
Юусо Пуустинен («Нефтехимик», выбор КХЛ),
Стеффан Да Коста («Автомобилист», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышёва

Вратари:
Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор СМИ),
Игорь Бобков («Авангард», выбор КХЛ);
Защитники:
Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков),
Даррен Диц («Барыс», выбор болельщиков),
Марк-Андре Граньяни («Куньлунь РС», выбор СМИ),
Ян Коларж («Амур», выбор КХЛ);
Нападающие:
Сергей Широков («Авангард», выбор болельщиков),
Илья Михеев («Авангард», выбор болельщиков),
Антон Бурдасов («Салават Юлаев», выбор СМИ),
Роман Старченко («Барыс», выбор КХЛ),
Никита Михайлов («Сибирь», выбор КХЛ).

В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.

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