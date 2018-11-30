Определены полные составы дивизионов на Матч звезд КХЛ — 2019

На главное хоккейное шоу сезона в республику Татарстан отправятся 44 хоккеиста, представляющих 23 клуба КХЛ:

Дивизион Боброва

Дивизион Тарасова

Дивизион Харламова

Дивизион Чернышёва

В преддверии матча команды будут усилены четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится накануне в Нижнекамске.