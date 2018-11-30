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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Один из самых высоких хоккеистов в мире с опытом игры в НХЛ перейдет в «Барыс»

Шведский защитник Виктор Сведберг продолжит карьеру в «Барысе». Об этом сообщил хоккейный комментатор Александр Олейник.

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Летом Сведберг вернулся из Северной Америки в чемпионат Швеции, хотя ходили слухи о его переходе в КХЛ. В текущем сезоне он набрал два (1+1) очка в шести матчах за «Линчепинг», а его контракт закончится 1 декабря — клуб уже объявил, что соглашение не будет продлено.

«Третий швед в “Барысе”. Добро пожаловать», — написал Олейник в твиттере, прикрепив фото Сведберга.

По информации Vesti.kz, за «Барыс» Сведберг дебютирует 3 декабря в домашнем матче против «Металлург» — к этому дню астанинский клуб решит все бумажные вопросы с оформлением перехода.

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С 2013 по 2018 год Сведберг был в системе «Чикаго». В НХЛ он играл только в сезоне 2015/16, когда набрал четыре (2+2) в 27 матчах, а в АХЛ провел 248 игр и отметился 73 (14+59) баллами.

Рост Сведберга превышает два метров и он входит в в рейтинги самых высоких игроков мира. Например, на официальном сайте НХЛ указано, что рост шведа составляет 203 сантиметра, а на EliteProspects и официальном сайте «Линчепинг» — 204. Для сравнения: самым высоким игроком в истории НХЛ Книга рекордов Гиннеса назвала словака Здено Хару, чей рост составляет 204 сантиметра.

Добавим, что в «Барысе» выступают шведский форвард Андре Петерссон и бывший вратарь сборной Швеции Хенрик Карлссон, который в 2018 году прошел процесс натурализации и стал игроком сборной Казахстана.

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Один из самых высоких хоккеистов мира с опытом игры в НХЛ перейдет в "Барыс"
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