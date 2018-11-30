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22:11 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, победив «Локомотив»

ТАСС, 30 ноября. «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 15, 3.12.2018, 19:00
Ак Барс
-Северсталь-

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Манухов (6-я минута), Артем Михеев (25), Владимир Ткачев (50), Джастин Азеведо (52) и Роб Клинкхаммер (60). За проигравших отличились Артур Каюмов (39), Артем Ильенко (56) и Андрей Локтионов (59).

Для казанской команды победа стала седьмой подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 35 матчах. «Локомотив» находится на четвертом месте в Западной конференции, в активе клуба 45 очков в 34 встречах.

В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет с череповецкой «Северсталью» 3 декабря, «Локомотив» в тот же день дома встретится с пекинским «Куньлунем».

Ак Барс 5:3
(1:0, 1:1, 3:2)
Локомотив
30.11.2018, 19:00 Зрители: 6804 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Эмиль Гарипов Илья Коновалов 58:24 (И. Коновалов 58:56-59:28, И. Коновалов 59:46)
1-й период
05:27 Роман Манухов (А. Свитов)
2-й период
24:27 Артем Михеев (А. Потапов, Р. Манухов)
35:45 Рафаэль Батыршин
Артур Каюмов (Н. Коваленко) 38:14
3-й период
45:44 Джастин Азеведо
49:46 Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
51:14 Джастин Азеведо (А. Яруллин, А. Марков)
54:38 Данис Зарипов
Артем Ильенко (Д. Алексеев, Д. Юртайкин) 55:06
Андрей Локтионов (Я. Накладал, Д. Алексеев) 58:56
59:46 п.в. Роб Клинкхаммер
Статистика
6 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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