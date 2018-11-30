«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, победив «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 15, 3.12.2018, 19:00 Ак Барс - Северсталь -

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Манухов (6-я минута), Артем Михеев (25), Владимир Ткачев (50), Джастин Азеведо (52) и Роб Клинкхаммер (60). За проигравших отличились Артур Каюмов (39), Артем Ильенко (56) и Андрей Локтионов (59).

Для казанской команды победа стала седьмой подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 35 матчах. «Локомотив» находится на четвертом месте в Западной конференции, в активе клуба 45 очков в 34 встречах.