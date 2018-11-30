«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, победив «Локомотив»
ТАСС, 30 ноября. «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 30 ноября. «Ак Барс» со счетом 5:3 обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Манухов (6-я минута), Артем Михеев (25), Владимир Ткачев (50), Джастин Азеведо (52) и Роб Клинкхаммер (60). За проигравших отличились Артур Каюмов (39), Артем Ильенко (56) и Андрей Локтионов (59).
Для казанской команды победа стала седьмой подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 35 матчах. «Локомотив» находится на четвертом месте в Западной конференции, в активе клуба 45 очков в 34 встречах.
В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет с череповецкой «Северсталью» 3 декабря, «Локомотив» в тот же день дома встретится с пекинским «Куньлунем».
|Зинэтула Билялетдинов
|Дмитрий Квартальнов
|Эмиль Гарипов
|Илья Коновалов 58:24 (И. Коновалов 58:56-59:28, И. Коновалов 59:46)
|1-й период
|05:27
|Роман Манухов (А. Свитов)
|2-й период
|24:27
|Артем Михеев (А. Потапов, Р. Манухов)
|35:45
|Рафаэль Батыршин
|Артур Каюмов (Н. Коваленко)
|38:14
|3-й период
|45:44
|Джастин Азеведо
|49:46
|Владимир Ткачев (Р. Клинкхаммер)
|51:14
|Джастин Азеведо (А. Яруллин, А. Марков)
|54:38
|Данис Зарипов
|Артем Ильенко (Д. Алексеев, Д. Юртайкин)
|55:06
|Андрей Локтионов (Я. Накладал, Д. Алексеев)
|58:56
|59:46
|п.в.
|Роб Клинкхаммер
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)