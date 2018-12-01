Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор0
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев0
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс1
Автомобилист5
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз4
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
2.12
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.12
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина ХаррикейнзОТ1
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида ПантерзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз6
Нью-Джерси Дэвилз3
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
23Аленичев показал силу в Химках
15:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперзвезда КХЛ и лучший бомбардир клуба отправлен в запас. Руководство и партнеры недовольны его игрой

Линус Умарк не сыграет с «Адмиралом». Поможет ли это «Салавату Юлаеву»?

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Принимать меры надо было раньше

Главная звезда, самый дорогой игрок команды, любимец уфимских болельщиков за сегодняшним матчем «Салавата» против «Адмирала» будет наблюдать со стороны. По нашей информации, дело не в медицинских показателях или желании дать Умарку отдых, не раздев на проходную игру с аутсайдером. Команда находится в очевидном кризисе без намека на просвет, поэтому надо что-то делать.

Формально руководство и тренеры имели право как минимум на воспитательную меру по отношению к нападающему, который не забивает уже на протяжении 23 матчей. Его игра в нынешнем сезоне потускнела. Расшевелить шведа и взбодрить команду каким-то образом необходимо. Однако если допустить мысль, что с лучшим игроком, а Умарк при всей критике в свой адрес остается самым результативным в «Салавате» с 30 очками, можно поступать таким образом, то идти на такой шаг надо было парой недель раньше.

Момент для проведения шоковой терапии упущен. Кажется, все зашло слишком далеко. Русских игроков клуба уже давно раздражает положение дел, при котором они умирают в меньшинстве, ловя на себя шайбы, а легионеры катаются в свое удовольствие в большинстве и ни за что не отвечают, как бы плохо себя не показывали. Разовой акцией устрашения делу не поможешь.

Случаев, когда в российских клубах пытались ставить на место своих лидеров, было немного. Несколько лет назад СКА отправил Ковальчука из Ярославля обратно в Санкт-Петербург своим ходом. Минувшей весной уже ЦСКА «закрыл» Шумакова перед финалом Кубка Гагарина. Оба раза игроки во время плей-офф совершили серьезные проступки дисциплинарного характера, чего не скажешь об Умарке. Решительные шаги армейским клубам тогда не помогли.

Слабо верится, что «Салават» чудесным образом преобразится и станет похож на коллектив, способный претендовать на выход в финал Кубка Гагарина. Даже со стороны заметно, что команда перестала быть управляемой. Это очень напоминает ситуацию прошлого сезона. Тогда куда более опытные генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Эркка Вестерлунд ничего не могли изменить.

Положение дел несколько выправили скандальный разговор защитника Захара Арзамасцева с болельщиками, который стал достоянием общественности и разрядил обстановку внутри команды, и оптовая закупка ведущих игроков попавшего в финансовую беду «Адмирала». Вестерлунда и еще раньше Вайсфельда из клуба попросили на все четыре стороны. В настоящий момент картина немногим лучше.

Обмен Основина на Бурмистрова — тушение пожара

Идти на седьмом месте в конференции, проигрывать в последнее время конкурентам, еле волочить ноги на льду — для «Салавата» это провал. За который надо спрашивать, пока не стало поздно. Перемены в клубе назрели, а попытки что-то исправить больше напоминают бурную активность при грандиозном пожаре, который заключается в плескании в огонь воды при помощи чайных ложек. Вчерашнее приобретение Бурмистрова выглядит ходом отчаяния.

Нападающий, получающий под 60 миллионов рублей за сезон, полностью потерял доверие Зинэтулы Билялетдинова и стал ненужным чемпиону. «Салават» за игрока, который давно растерял свои атакующие таланты, отдал не оправдавшего надежд Основина, зарабатывающего в полтора раза меньше, и двух перспективных игроков, причем 18-летний нападающий Кувардин является уроженцем Уфы. В голове не укладывается, как можно так бездарно жертвовать будущим. Разве что спасая свою пятую точку.

Со времен Андрея Василевского в «Салавате» не закрепился ни один свой воспитанник. Глядя на то, как нелепо пытаются завести в основную команду уфимца Шэна, давая ему жалкие крохи игрового времени, диву даешься. После недавней молодежной суперсерии с канадцами главный тренер Валерий Брагин не мог на него нарадоваться. Поневоле задумаешься о том, что сейчас клубом руководят временщики, главная цель которых заключается в максимально возможном по срокам пребывании на своих постах.

Бурмистров, мотивированный сменой обстановки, способен помочь здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе — сомнительно. Он не выглядит недостающей частью пазла, которая позволит «Салавату» из имеющегося материала вылепить современное здание, а не избушку, шатающуюся при первом порыве ветра.

Если бы проблемы внезапно свалились как снег на голову — это одно, но еще летом у мало-мальски соображающих в хоккее людей не оставалось сомнений, что уфимцев ждут проблемы с неопытным тренером и неоднозначной селекцией. Говорят, что у нового главы Башкортостана Радия Хабирова до хоккея пока просто не дошли руки. Еще пара недель такой безнадеги и что-то точно произойдет. Порулить в клубе желающих хоть отбавляй.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Три матча 16-го тура чемпионата России запланированы на субботу
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
Овечкин продолжил убойную серию и подарил другу хет-трик
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
«Енисей» принимает «Ахмат» при 14 градусах мороза (трансляция)
Гвоздь программы. Талантливый украинец подерется со Стивенсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь