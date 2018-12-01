Суперзвезда КХЛ и лучший бомбардир клуба отправлен в запас. Руководство и партнеры недовольны его игрой
Линус Умарк не сыграет с «Адмиралом». Поможет ли это «Салавату Юлаеву»?
Линус Умарк не сыграет с «Адмиралом». Поможет ли это «Салавату Юлаеву»?
Главная звезда, самый дорогой игрок команды, любимец уфимских болельщиков за сегодняшним матчем «Салавата» против «Адмирала» будет наблюдать со стороны. По нашей информации, дело не в медицинских показателях или желании дать Умарку отдых, не раздев на проходную игру с аутсайдером. Команда находится в очевидном кризисе без намека на просвет, поэтому надо
Формально руководство и тренеры имели право как минимум на воспитательную меру по отношению к нападающему, который не забивает уже на протяжении 23 матчей. Его игра в нынешнем сезоне потускнела. Расшевелить шведа и взбодрить команду
Момент для проведения шоковой терапии упущен. Кажется, все зашло слишком далеко. Русских игроков клуба уже давно раздражает положение дел, при котором они умирают в меньшинстве, ловя на себя шайбы, а легионеры катаются в свое удовольствие в большинстве и ни за что не отвечают, как бы плохо себя не показывали. Разовой акцией устрашения делу не поможешь.
Случаев, когда в российских клубах пытались ставить на место своих лидеров, было немного. Несколько лет назад СКА отправил Ковальчука из Ярославля обратно в
Слабо верится, что «Салават» чудесным образом преобразится и станет похож на коллектив, способный претендовать на выход в финал Кубка Гагарина. Даже со стороны заметно, что команда перестала быть управляемой. Это очень напоминает ситуацию прошлого сезона. Тогда куда более опытные генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Эркка Вестерлунд ничего не могли изменить.
Положение дел несколько выправили скандальный разговор защитника Захара Арзамасцева с болельщиками, который стал достоянием общественности и разрядил обстановку внутри команды, и оптовая закупка ведущих игроков попавшего в финансовую беду «Адмирала». Вестерлунда и еще раньше Вайсфельда из клуба попросили на все четыре стороны. В настоящий момент картина немногим лучше.
Идти на седьмом месте в конференции, проигрывать в последнее время конкурентам, еле волочить ноги на льду — для «Салавата» это провал. За который надо спрашивать, пока не стало поздно. Перемены в клубе назрели, а попытки
Нападающий, получающий под 60 миллионов рублей за сезон, полностью потерял доверие Зинэтулы Билялетдинова и стал ненужным чемпиону. «Салават» за игрока, который давно растерял свои атакующие таланты, отдал не оправдавшего надежд Основина, зарабатывающего в полтора раза меньше, и двух перспективных игроков, причем 18-летний нападающий Кувардин является уроженцем Уфы. В голове не укладывается, как можно так бездарно жертвовать будущим. Разве что спасая свою пятую точку.
Со времен Андрея Василевского в «Салавате» не закрепился ни один свой воспитанник. Глядя на то, как нелепо пытаются завести в основную команду уфимца Шэна, давая ему жалкие крохи игрового времени, диву даешься. После недавней молодежной суперсерии с канадцами главный тренер Валерий Брагин не мог на него нарадоваться. Поневоле задумаешься о том, что сейчас клубом руководят временщики, главная цель которых заключается в максимально возможном по срокам пребывании на своих постах.
Бурмистров, мотивированный сменой обстановки, способен помочь здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе — сомнительно. Он не выглядит недостающей частью пазла, которая позволит «Салавату» из имеющегося материала вылепить современное здание, а не избушку, шатающуюся при первом порыве ветра.
Если бы проблемы внезапно свалились как снег на голову — это одно, но еще летом у