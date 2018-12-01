Суперзвезда КХЛ и лучший бомбардир клуба отправлен в запас. Руководство и партнеры недовольны его игрой

Источник: Спорт-Экспресс

Принимать меры надо было раньше

Главная звезда, самый дорогой игрок команды, любимец уфимских болельщиков за сегодняшним матчем «Салавата» против «Адмирала» будет наблюдать со стороны. По нашей информации, дело не в медицинских показателях или желании дать Умарку отдых, не раздев на проходную игру с аутсайдером. Команда находится в очевидном кризисе без намека на просвет, поэтому надо что-то делать.

Формально руководство и тренеры имели право как минимум на воспитательную меру по отношению к нападающему, который не забивает уже на протяжении 23 матчей. Его игра в нынешнем сезоне потускнела. Расшевелить шведа и взбодрить команду каким-то образом необходимо. Однако если допустить мысль, что с лучшим игроком, а Умарк при всей критике в свой адрес остается самым результативным в «Салавате» с 30 очками, можно поступать таким образом, то идти на такой шаг надо было парой недель раньше.

Момент для проведения шоковой терапии упущен. Кажется, все зашло слишком далеко. Русских игроков клуба уже давно раздражает положение дел, при котором они умирают в меньшинстве, ловя на себя шайбы, а легионеры катаются в свое удовольствие в большинстве и ни за что не отвечают, как бы плохо себя не показывали. Разовой акцией устрашения делу не поможешь.

Случаев, когда в российских клубах пытались ставить на место своих лидеров, было немного. Несколько лет назад СКА отправил Ковальчука из Ярославля обратно в Санкт-Петербург своим ходом. Минувшей весной уже ЦСКА «закрыл» Шумакова перед финалом Кубка Гагарина. Оба раза игроки во время плей-офф совершили серьезные проступки дисциплинарного характера, чего не скажешь об Умарке. Решительные шаги армейским клубам тогда не помогли.

Слабо верится, что «Салават» чудесным образом преобразится и станет похож на коллектив, способный претендовать на выход в финал Кубка Гагарина. Даже со стороны заметно, что команда перестала быть управляемой. Это очень напоминает ситуацию прошлого сезона. Тогда куда более опытные генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Эркка Вестерлунд ничего не могли изменить.

Положение дел несколько выправили скандальный разговор защитника Захара Арзамасцева с болельщиками, который стал достоянием общественности и разрядил обстановку внутри команды, и оптовая закупка ведущих игроков попавшего в финансовую беду «Адмирала». Вестерлунда и еще раньше Вайсфельда из клуба попросили на все четыре стороны. В настоящий момент картина немногим лучше.

Обмен Основина на Бурмистрова — тушение пожара

Идти на седьмом месте в конференции, проигрывать в последнее время конкурентам, еле волочить ноги на льду — для «Салавата» это провал. За который надо спрашивать, пока не стало поздно. Перемены в клубе назрели, а попытки что-то исправить больше напоминают бурную активность при грандиозном пожаре, который заключается в плескании в огонь воды при помощи чайных ложек. Вчерашнее приобретение Бурмистрова выглядит ходом отчаяния.

Нападающий, получающий под 60 миллионов рублей за сезон, полностью потерял доверие Зинэтулы Билялетдинова и стал ненужным чемпиону. «Салават» за игрока, который давно растерял свои атакующие таланты, отдал не оправдавшего надежд Основина, зарабатывающего в полтора раза меньше, и двух перспективных игроков, причем 18-летний нападающий Кувардин является уроженцем Уфы. В голове не укладывается, как можно так бездарно жертвовать будущим. Разве что спасая свою пятую точку.

Со времен Андрея Василевского в «Салавате» не закрепился ни один свой воспитанник. Глядя на то, как нелепо пытаются завести в основную команду уфимца Шэна, давая ему жалкие крохи игрового времени, диву даешься. После недавней молодежной суперсерии с канадцами главный тренер Валерий Брагин не мог на него нарадоваться. Поневоле задумаешься о том, что сейчас клубом руководят временщики, главная цель которых заключается в максимально возможном по срокам пребывании на своих постах.

Бурмистров, мотивированный сменой обстановки, способен помочь здесь и сейчас. В долгосрочной перспективе — сомнительно. Он не выглядит недостающей частью пазла, которая позволит «Салавату» из имеющегося материала вылепить современное здание, а не избушку, шатающуюся при первом порыве ветра.