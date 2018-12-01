«Барыс» разгромно проиграл лидеру «Востока» в матче с пятью очками Доуса и травмой участника Матча звезда КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 1 декабря, в Астане и завершилась со счетом 2:7.

Первая шайба в матче случилась на девятой минуте, а ее автором стал нападающий «Авто» Стефан Да Коста, которому ассистировали экс-капитан «Барыса» Найджел Доус, выступающий за сборную Казахстана, и Анатолий Голышев. На 16-й минуте гости, благодаря голу Александра Кучерявенко, увеличили преимущество.

Во втором периоде «Барыс» пытался спасти матч, но удалось лишь сократить счет — на 35-й минуте отличился Павел Акользин. Но на 36-й Доус оформил дубль и вернул преимущество «Авто» в две шайбы, а на 37-й Голышев в большинстве увеличил счет.

Третий период «Барыс» полностью провалил. На 43-й минуте дубль оформил Да Коста, которому ассистировал Доус, а на 45-й забил Артем Гареев. После этого «Барыс» поменял вратаря — вместо чеха Доминика Граховины вышел натурализованный швед Хенрик Карлссон.

Но и Карлссону не удалось отстоять свой отрезок всухую. На 49-й минуте его ворота поразил Доус, который оформил дубль и набрал пятое очко в матче. Однако его шайба не стала последней — на 57-й минуте «Барыс» усилиями Кертиса Волка забросил свою вторую шайбу в игре.

В прошедшем матче «Барыс» два периода играл без форварда сборной Казахстана Романа Старченко — участник предстоящего Матча звезд КХЛ получил повреждение и досрочно отправился в раздевалку. Ранее клуб из-за травм потерял капитана Брэндона Боченски, защитника Джесси Блэкера, а также нападающих Андре Петерссона и Патриса Кормье.

Отметим, что 18 октября «Барыс» победил «Авто» на его площадке со счетом 2:1 и прервал его серию из 18 побед, став первым клубом, который обыграл екатеринбуржцев.