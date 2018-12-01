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16:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромно проиграл лидеру «Востока» в матче с пятью очками Доуса и травмой участника Матча звезда КХЛ

Хоккеисты «Барыса» крупно проиграли екатеринбургскому «Автомобилисту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра проходила сегодня, 1 декабря, в Астане и завершилась со счетом 2:7.

Первая шайба в матче случилась на девятой минуте, а ее автором стал нападающий «Авто» Стефан Да Коста, которому ассистировали экс-капитан «Барыса» Найджел Доус, выступающий за сборную Казахстана, и Анатолий Голышев. На 16-й минуте гости, благодаря голу Александра Кучерявенко, увеличили преимущество.

Во втором периоде «Барыс» пытался спасти матч, но удалось лишь сократить счет — на 35-й минуте отличился Павел Акользин. Но на 36-й Доус оформил дубль и вернул преимущество «Авто» в две шайбы, а на 37-й Голышев в большинстве увеличил счет.

Третий период «Барыс» полностью провалил. На 43-й минуте дубль оформил Да Коста, которому ассистировал Доус, а на 45-й забил Артем Гареев. После этого «Барыс» поменял вратаря — вместо чеха Доминика Граховины вышел натурализованный швед Хенрик Карлссон.

Но и Карлссону не удалось отстоять свой отрезок всухую. На 49-й минуте его ворота поразил Доус, который оформил дубль и набрал пятое очко в матче. Однако его шайба не стала последней — на 57-й минуте «Барыс» усилиями Кертиса Волка забросил свою вторую шайбу в игре.

В прошедшем матче «Барыс» два периода играл без форварда сборной Казахстана Романа Старченко — участник предстоящего Матча звезд КХЛ получил повреждение и досрочно отправился в раздевалку. Ранее клуб из-за травм потерял капитана Брэндона Боченски, защитника Джесси Блэкера, а также нападающих Андре Петерссона и Патриса Кормье.

Отметим, что 18 октября «Барыс» победил «Авто» на его площадке со счетом 2:1 и прервал его серию из 18 побед, став первым клубом, который обыграл екатеринбуржцев.

С 57 очками «Авто» лидирует в Восточной конференции КХЛ, а «Барыс» с 44 баллами идет пятым.

Барыс 2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
Автомобилист
1.12.2018, 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Мартемьянов
Вратари
Доминик Граховина 44:25 (Х. Карлссон 44:25) Якуб Коварж
1-й период
Стефан Да Коста 00:03
02:20 Кертис Валк
Стефан Да Коста (А. Голышев, Н. Доус) 08:34
Александр Кучерявенко (Е. Миловзоров) 15:23
2-й период
Стефан Да Коста 20:23
Евгений Грачев 31:49
34:23 Павел Акользин (К. Даллмэн)
Найджел Доус (Д. Бодров, А. Голышев) 35:51
36:07 Дастин Бойд
Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста) 36:24
3-й период
Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев) 42:56
Артем Гареев 44:25
47:34 Павел Акользин
Найджел Доус (С. Да Коста, И. Вишневский) 48:05
57:57 Кертис Валк (Н. Михайлис)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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