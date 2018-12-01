«Спартак» — ЦСКА: в воротах «красно-белых» впервые в сезоне начнёт матч Трушков
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на московское дерби, информируют клубы в «Твиттере».
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на московское дерби, информируют клубы в «Твиттере».
Встреча пройдёт сегодня, 1 декабря, начало игры — в 17:00 мск. В воротах «Спартака» матч начнёт Александр Трушков, впервые в сезоне выбранный стартовым голкипером.
«Спартак»:
Трушков (Гудачек);
Калинин — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кутейкин — Григорьев, Фёдоров — Максвелл — Хохлачев;
Дыбленко — Провольнев, Злобин — Ганзл — Никонцев;
Педан — Круженков, Лещенко — Воронин — Цыплаков.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Шалунов — Григоренко;
Романов — Марченко, Калинин — Андронов — Мамин;.
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Попов — Телегин;
Науменков, Окулов — Вей — Хансен;.