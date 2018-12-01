«Спартак» — ЦСКА: в воротах «красно-белых» впервые в сезоне начнёт матч Трушков

Встреча пройдёт сегодня, 1 декабря, начало игры — в 17:00 мск. В воротах «Спартака» матч начнёт Александр Трушков, впервые в сезоне выбранный стартовым голкипером.



«Спартак»:



Трушков (Гудачек);

Калинин — Кулик, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кутейкин — Григорьев, Фёдоров — Максвелл — Хохлачев;

Дыбленко — Провольнев, Злобин — Ганзл — Никонцев;

Педан — Круженков, Лещенко — Воронин — Цыплаков.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Шалунов — Григоренко;

Романов — Марченко, Калинин — Андронов — Мамин;.

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Попов — Телегин;

Науменков, Окулов — Вей — Хансен;.