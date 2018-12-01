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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победный буллит реализовал Владимир Бутузов, ставший единственным, кому удалось отличиться в серии послематчевых бросков. В основное время у «Адмирала» шайбу забросил Александр Черников (28-я минута), у хозяев отличился Филип Ларсен (39).

«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче сезона «Адмирал» 3 декабря сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», а «Салават Юлаев» в тот же день встретится в Балашихе с омским «Авангардом».

Салават Юлаев 1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Адмирал
1.12.2018, 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Сергей Светлов
Вратари
Андрей Кареев Никита Серебряков
1-й период
Войтех Полак 11:56
13:49 Максим Майоров
2-й период
Александр Черников (Е.А. Яковлев, А. Кармашков) 27:42
Войтех Полак 37:39
38:43 Филип Ларсен (А. Бурдасов)
3-й период
42:32 Антон Бурдасов
42:32 Антон Бурдасов
54:21 Максим Майоров
Овертайм
Степан Захарчук 62:02
Серия буллитов - победный бросок
В. Бутузов
Статистика
29 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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