«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» в серии буллитов одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победный буллит реализовал Владимир Бутузов, ставший единственным, кому удалось отличиться в серии послематчевых бросков. В основное время у «Адмирала» шайбу забросил Александр Черников (28-я минута), у хозяев отличился Филип Ларсен (39).
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче сезона «Адмирал» 3 декабря сыграет на выезде с новосибирской «Сибирью», а «Салават Юлаев» в тот же день встретится в Балашихе с омским «Авангардом».
|Салават Юлаев
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1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
|Адмирал
|Николай Цулыгин
|Сергей Светлов
|Андрей Кареев
|Никита Серебряков
|1-й период
|Войтех Полак
|11:56
|13:49
|Максим Майоров
|2-й период
|Александр Черников (Е.А. Яковлев, А. Кармашков)
|27:42
|Войтех Полак
|37:39
|38:43
|Филип Ларсен (А. Бурдасов)
|3-й период
|42:32
|Антон Бурдасов
|42:32
|Антон Бурдасов
|54:21
|Максим Майоров
|Овертайм
|Степан Захарчук
|62:02
|В. Бутузов
|29
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)