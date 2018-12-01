«Адмирал» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победный буллит реализовал Владимир Бутузов, ставший единственным, кому удалось отличиться в серии послематчевых бросков. В основное время у «Адмирала» шайбу забросил Александр Черников (28-я минута), у хозяев отличился Филип Ларсен (39).