«Трактор» одолел рижское «Динамо», у Демченко — «сухарь»
Челябинский «Трактор» на домашней арене оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0.
Челябинский «Трактор» на домашней арене оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0.
Клуб из Латвии потерпел пятое поражение в последних шести встречах.
Первые два периода прошли без заброшенных шайб: счёт на 52-й минуте открыл нападающий челябинского клуба Александр Шаров, гол стал победным. Сухой матч оформил голкипер «Трактора» Василий Демченко, отразивший 24 броска.
|Алексей Тертышный
|Гиртс Анкипанс
|Василий Демченко
|Тимур Билялов 58:01 (Т. Билялов 58:24-58:43)
|1-й период
|03:45
|Кевин Кларк
|04:46
|2-й период
|23:33
|Пол Щехура
|28:55
|Марсель Шолохов
|Нериюс Алишаускас
|28:55
|Рихардс Маренис
|36:23
|3-й период
|Мэтью Майоне
|44:43
|51:05
|Александр Шаров (А. Бородкин, М. Шолохов)
|56:51
|Марсель Шолохов
|Кевин Кларк
|56:51
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)