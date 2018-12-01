«Трактор» одолел рижское «Динамо», у Демченко — «сухарь»

Клуб из Латвии потерпел пятое поражение в последних шести встречах.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб: счёт на 52-й минуте открыл нападающий челябинского клуба Александр Шаров, гол стал победным. Сухой матч оформил голкипер «Трактора» Василий Демченко, отразивший 24 броска.