Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак3
ЦСКА4
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН2
ХК Динамо3
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор1
Динамо Р0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевБ1
Адмирал2
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс2
Автомобилист7
Хоккей. НХЛ
2.12
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.12
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.12
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.12
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.12
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» одолел рижское «Динамо», у Демченко — «сухарь»

Челябинский «Трактор» на домашней арене оказался сильнее рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:0.

Наверх

Клуб из Латвии потерпел пятое поражение в последних шести встречах.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб: счёт на 52-й минуте открыл нападающий челябинского клуба Александр Шаров, гол стал победным. Сухой матч оформил голкипер «Трактора» Василий Демченко, отразивший 24 броска.

Трактор 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
Динамо Р
1.12.2018, 15:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Алексей Тертышный Гиртс Анкипанс
Вратари
Василий Демченко Тимур Билялов 58:01 (Т. Билялов 58:24-58:43)
1-й период
03:45
Кевин Кларк 04:46
2-й период
23:33 Пол Щехура
28:55 Марсель Шолохов
Нериюс Алишаускас 28:55
Рихардс Маренис 36:23
3-й период
Мэтью Майоне 44:43
51:05 Александр Шаров (А. Бородкин, М. Шолохов)
56:51 Марсель Шолохов
Кевин Кларк 56:51
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аршавин назвал лучшего футболиста России!
Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
«Спартак» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь