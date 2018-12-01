Доус рассказал о победе над «Барысом», свисте болельщиков, поддержке и амбициях на Кубок Гагарина
В матче против бывшей команды он набрал пять очков.
В матче против бывшей команды он набрал пять очков.
Нападающий «Автомобилиста» и сборной Казахстана Найджел Доус после победы над «Барысом» в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился ощущениями от возвращения на «Барыс Арену».
В прошедшем матче
— Это моя работа, — сказал Доус, комментируя свои голы в Астане.
— Забили сегодня несколько шайб, и публика приняла их не так, как обычно принимает голы Доуса. Как отнеслись к тому, что болельщики, мягко говоря, не радовались вашим голам и недовольно свистели?
— Конечно, они поддерживали команду хозяев. Я бы удивился, если бы они радовались моим голам. Я рад, что провел хороший матч и забил голы. Но ощущения отличаются, когда ты играешь в этом же хоккейном дворце против «Барыса». Счастлив, что победили сегодня. У меня не было много времени, чтобы обдумать произошедшее. Это нормально, что когда ты играешь против домашней команды, то тебя не любят.
— После награждения призом лучшему игроку матча вы поблагодарили болельщиков и они вам похлопали.
— Это особенное ощущение. Я видел несколько плакатов со словами поддержки. Конечно, мне понравилось такое. Мне всегда было комфортно в Астане. Спасибо всем за этот эмоциональный момент.
— «Автомобилист» готов выиграть Кубок Гагарина?
— Путь очень длинный. Надеемся, что вторая половина сезона будет такой же успешной. Но соперники зарабатывают очки и догоняют нас. Впереди много борьбы. В
Доус выступал за «Барыс» с 2011 по 2017 год. За астанинский клуб он провел 415 матчей в КХЛ, набрав 376 (217+59) очков.
По данным «Спорт-Экспресса», Доус оказался самым высокооплачиваемым хоккеистом «Авто» — его контракт рассчитан на 150 миллионов рублей, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 190 миллионов. В текущем сезоне КХЛ на счету 34-летнего форварда — 40 (15+25) очков в 34 матчах.
|Барыс
|
2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
|Автомобилист
|Андрей Скабелка
|Андрей Мартемьянов
|Доминик Граховина 44:25 (Х. Карлссон 44:25)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Стефан Да Коста
|00:03
|02:20
|Кертис Валк
|Стефан Да Коста (А. Голышев, Н. Доус)
|08:34
|Александр Кучерявенко (Е. Миловзоров)
|15:23
|2-й период
|Стефан Да Коста
|20:23
|Евгений Грачев
|31:49
|34:23
|Павел Акользин (К. Даллмэн)
|Найджел Доус (Д. Бодров, А. Голышев)
|35:51
|36:07
|Дастин Бойд
|Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста)
|36:24
|3-й период
|Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев)
|42:56
|Артем Гареев
|44:25
|47:34
|Павел Акользин
|Найджел Доус (С. Да Коста, И. Вишневский)
|48:05
|57:57
|Кертис Валк (Н. Михайлис)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)