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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Доус рассказал о победе над «Барысом», свисте болельщиков, поддержке и амбициях на Кубок Гагарина

В матче против бывшей команды он набрал пять очков.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Автомобилиста» и сборной Казахстана Найджел Доус после победы над «Барысом» в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился ощущениями от возвращения на «Барыс Арену».

В прошедшем матче экс-капитан казахстанского клуба отметился дублем, набрав пять очков, и помог своей команде выиграть со счетом 7:2.

— Это моя работа, — сказал Доус, комментируя свои голы в Астане.

— Забили сегодня несколько шайб, и публика приняла их не так, как обычно принимает голы Доуса. Как отнеслись к тому, что болельщики, мягко говоря, не радовались вашим голам и недовольно свистели?
— Конечно, они поддерживали команду хозяев. Я бы удивился, если бы они радовались моим голам. Я рад, что провел хороший матч и забил голы. Но ощущения отличаются, когда ты играешь в этом же хоккейном дворце против «Барыса». Счастлив, что победили сегодня. У меня не было много времени, чтобы обдумать произошедшее. Это нормально, что когда ты играешь против домашней команды, то тебя не любят.

— После награждения призом лучшему игроку матча вы поблагодарили болельщиков и они вам похлопали.
— Это особенное ощущение. Я видел несколько плакатов со словами поддержки. Конечно, мне понравилось такое. Мне всегда было комфортно в Астане. Спасибо всем за этот эмоциональный момент.

— «Автомобилист» готов выиграть Кубок Гагарина?
— Путь очень длинный. Надеемся, что вторая половина сезона будет такой же успешной. Но соперники зарабатывают очки и догоняют нас. Впереди много борьбы. В плей-офф нужно выйти в наиболее высокой позиции. Может быть, мы сыграем там с «Барысом». Тогда будет интересно.

Доус выступал за «Барыс» с 2011 по 2017 год. За астанинский клуб он провел 415 матчей в КХЛ, набрав 376 (217+59) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным «Спорт-Экспресса», Доус оказался самым высокооплачиваемым хоккеистом «Авто» — его контракт рассчитан на 150 миллионов рублей, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 190 миллионов. В текущем сезоне КХЛ на счету 34-летнего форварда — 40 (15+25) очков в 34 матчах.

Барыс 2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
Автомобилист
1.12.2018, 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Мартемьянов
Вратари
Доминик Граховина 44:25 (Х. Карлссон 44:25) Якуб Коварж
1-й период
Стефан Да Коста 00:03
02:20 Кертис Валк
Стефан Да Коста (А. Голышев, Н. Доус) 08:34
Александр Кучерявенко (Е. Миловзоров) 15:23
2-й период
Стефан Да Коста 20:23
Евгений Грачев 31:49
34:23 Павел Акользин (К. Даллмэн)
Найджел Доус (Д. Бодров, А. Голышев) 35:51
36:07 Дастин Бойд
Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста) 36:24
3-й период
Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев) 42:56
Артем Гареев 44:25
47:34 Павел Акользин
Найджел Доус (С. Да Коста, И. Вишневский) 48:05
57:57 Кертис Валк (Н. Михайлис)
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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