Доус рассказал о победе над «Барысом», свисте болельщиков, поддержке и амбициях на Кубок Гагарина

Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Автомобилиста» и сборной Казахстана Найджел Доус после победы над «Барысом» в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился ощущениями от возвращения на «Барыс Арену».

В прошедшем матче экс-капитан казахстанского клуба отметился дублем, набрав пять очков, и помог своей команде выиграть со счетом 7:2.

— Это моя работа, — сказал Доус, комментируя свои голы в Астане.

— Забили сегодня несколько шайб, и публика приняла их не так, как обычно принимает голы Доуса. Как отнеслись к тому, что болельщики, мягко говоря, не радовались вашим голам и недовольно свистели?

— Конечно, они поддерживали команду хозяев. Я бы удивился, если бы они радовались моим голам. Я рад, что провел хороший матч и забил голы. Но ощущения отличаются, когда ты играешь в этом же хоккейном дворце против «Барыса». Счастлив, что победили сегодня. У меня не было много времени, чтобы обдумать произошедшее. Это нормально, что когда ты играешь против домашней команды, то тебя не любят.

— После награждения призом лучшему игроку матча вы поблагодарили болельщиков и они вам похлопали.

— Это особенное ощущение. Я видел несколько плакатов со словами поддержки. Конечно, мне понравилось такое. Мне всегда было комфортно в Астане. Спасибо всем за этот эмоциональный момент.

— «Автомобилист» готов выиграть Кубок Гагарина?

— Путь очень длинный. Надеемся, что вторая половина сезона будет такой же успешной. Но соперники зарабатывают очки и догоняют нас. Впереди много борьбы. В плей-офф нужно выйти в наиболее высокой позиции. Может быть, мы сыграем там с «Барысом». Тогда будет интересно.

Доус выступал за «Барыс» с 2011 по 2017 год. За астанинский клуб он провел 415 матчей в КХЛ, набрав 376 (217+59) очков.

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