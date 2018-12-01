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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Скабелка: «Барыс» договорился о переходе защитника-легионера

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после домашнего матча с «Автомобилистом» (2:7).

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Источник: РИА "Новости"

«Наверное, до конца второго периода мы играли неплохо. Забили гол, много играли в зоне атаки. Но вот эта глупая концовка второго периода, когда мы пропустили контратаку и тут же удалились. Эта концовка перевернула матч. Соперник поймал кураж, и нам уже сложно было его сдерживать. Я думаю, счёт мог быть и больше. Будем готовиться к следующей игре, возможно, потеряли мы и Старченко. Будем думать, как выходить и как сражаться.

Не думаю, что у нас есть проблемы в линии атаки. Да, ребята травмированы, но они вернутся. В линию обороны — да, мы договорились с игроком, скоро об этом будет анонс. Приобретём иностранца. Ещё раз скажу по линии атаки, мы ждём возвращения травмированных ребят. Да, нужно набирать очки, не всегда это получается, но будем делать всё, что возможно", — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

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Барыс 2:7
(0:2, 1:2, 1:3)
Автомобилист
1.12.2018, 14:00 Зрители: 9122 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Мартемьянов
Вратари
Доминик Граховина 44:25 (Х. Карлссон 44:25) Якуб Коварж
1-й период
Стефан Да Коста 00:39
02:20 Кертис Валк
Стефан Да Коста (А. Голышев, Н. Доус) 08:34
Александр Кучерявенко (Е. Миловзоров) 15:23
2-й период
Стефан Да Коста 20:23
Евгений Грачев 31:49
34:23 Павел Акользин (К. Даллмэн)
Найджел Доус (Д. Бодров, А. Голышев) 35:51
36:07 Дастин Бойд
Анатолий Голышев (Н. Доус, С. Да Коста) 36:24
3-й период
Стефан Да Коста (Н. Доус, А. Голышев) 42:56
Артем Гареев 44:25
47:34 Павел Акользин
Найджел Доус (С. Да Коста, И. Вишневский) 48:05
57:57 Кертис Валк (Н. Михайлис)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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