Скабелка: «Барыс» договорился о переходе защитника-легионера

«Наверное, до конца второго периода мы играли неплохо. Забили гол, много играли в зоне атаки. Но вот эта глупая концовка второго периода, когда мы пропустили контратаку и тут же удалились. Эта концовка перевернула матч. Соперник поймал кураж, и нам уже сложно было его сдерживать. Я думаю, счёт мог быть и больше. Будем готовиться к следующей игре, возможно, потеряли мы и Старченко. Будем думать, как выходить и как сражаться.