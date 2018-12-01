Московское «Динамо» победило «Торпедо»

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Дубль в составе «Динамо» сделал Андрей Алексеев (50-я и 52-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26). У «Торпедо» отличились Михаил Смолин (10) и Дамир Жафяров (38).