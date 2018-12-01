Московское «Динамо» победило «Торпедо»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Дубль в составе «Динамо» сделал Андрей Алексеев (50-я и 52-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26). У «Торпедо» отличились Михаил Смолин (10) и Дамир Жафяров (38).
Следующий матч «Динамо» проведет дома 3 декабря против хабаровского «Амура». «Торпедо» днем позже сыграет на выезде с петербургским СКА.
|Торпедо НН
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2:3
(1:0, 1:1, 0:2)
|ХК Динамо
|Дэвид Немировски
|Владимир Крикунов
|Станислав Галимов 58:45
|Иван Бочаров
|1-й период
|Андрей Миронов
|04:14
|Евгений Мозер
|06:31
|09:42
|Михаил Смолин (Д. Веряев)
|15:19
|Дмитрий Коробов
|19:01
|Станислав Галимов
|2-й период
|20:29
|Даниил Ильин
|Евгений Мозер
|23:06
|Владислав Ефремов (Е. Мозер, В. Шипачев)
|25:26
|37:07
|Дамир Жафяров (Ю. Сергиенко, Д. Паршин)
|3-й период
|Вячеслав Кулемин
|40:00
|42:41
|Антон Волченков
|49:20
|Даниил Ильин
|49:20
|Даниил Ильин
|Андрей I Алексеев (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев)
|49:33
|50:33
|Андрей I Алексеев (И. Никулин, В. Шипачев)
|51:26
|Мика Койвисто
|55:44
|35
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|7
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)