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19:22 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Торпедо»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Дубль в составе «Динамо» сделал Андрей Алексеев (50-я и 52-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ефремов (26). У «Торпедо» отличились Михаил Смолин (10) и Дамир Жафяров (38).

Следующий матч «Динамо» проведет дома 3 декабря против хабаровского «Амура». «Торпедо» днем позже сыграет на выезде с петербургским СКА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Торпедо НН 2:3
(1:0, 1:1, 0:2)
ХК Динамо
1.12.2018, 16:30 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Владимир Крикунов
Вратари
Станислав Галимов 58:45 Иван Бочаров
1-й период
Андрей Миронов 04:14
Евгений Мозер 06:31
09:42 Михаил Смолин (Д. Веряев)
15:19 Дмитрий Коробов
19:01 Станислав Галимов
2-й период
20:29 Даниил Ильин
Евгений Мозер 23:06
Владислав Ефремов (Е. Мозер, В. Шипачев) 25:26
37:07 Дамир Жафяров (Ю. Сергиенко, Д. Паршин)
3-й период
Вячеслав Кулемин 40:00
42:41 Антон Волченков
49:20 Даниил Ильин
49:20 Даниил Ильин
Андрей I Алексеев (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев) 49:33
50:33
Андрей I Алексеев (И. Никулин, В. Шипачев) 51:26
Мика Койвисто 55:44
Статистика
35 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 7
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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