Самое яркое московское дерби сезона. «Спартак» дал жесткий бой лидеру КХЛ

Источник: РИА "Новости"

14 побед подряд у ЦСКА, уверенная первая строчка в турнирной таблице, 12 подряд побед с учетом плей-офф над «Спартаком». Казалось, что это московское дерби заранее обречено на провал. В последнее время создается впечатление, что результаты всех матчей с участием команды Никитина известны заранее. Слишком мощно и дерзко смотрится ЦСКА. На дерби лидер выставил оптимальный состав. У «Спартака» же в воротах появился молодой Трушков — номинальной третий голкипер красно-белых. Почему он, а не Гудачек? Александр довольно неплохо смотрелся против армейцев в прошлом плей-офф, вот и решили 22-летнего парня бросить в самое пекло. Трушков не обладает идеальной техникой, зато часто ловит шальные броски. Но все-таки пару голов в матче армейцам подарил.

Атмосфера на дерби была превосходной: почти полные трибуны, хоккейная музыка, классная поддержка болельщиков. Впервые на домашней игре «Спартака» были фанаты с барабанами. Дело в том, что первую часть сезона они бойкотировали из-за того, что их родной клуб делит арену с заклятым врагом ЦСКА. Как только красно-белые объявили о том, что в следующем году будут играть в «Мегаспорте», болельщики забыли обиды и пошли на хоккей.

И вы только представьте радость спартаковских фанатов, когда их команда повела 2:1 в первом периоде. Армейцы последний раз пропускали два гола месяц назад. Красно-белые уже устроили сюрприз и совершили почти подвиг! Заброшенными шайбами отметились Никонцев и Зубов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4ec8bfe395bc7d7b56943dd27c53872f_hd/q561901/7bc916d5d9995ef94953e7e9ed961b90/4699360964?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва у хозяев пошли удаления, которые и сгубили команду Жамнова. В большинстве забили Григоренко и Капризов, а Попов отличился еще и в равенстве. По броскам во втором периоде было 20−5 в пользу ЦСКА.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_02ca0de8098f01b111b064b978aa5e12_hd/q562049/7ea24edb998526df39eec342fa8f1ad7/4699360988?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы обыграть таких армейцев, нужно выходить на матч как на войну. Необходимо в каждом эпизоде рвать жилы, прессинговать, бить, заставлять нервничать защитников. Перебегать ЦСКА нереально, а вот переиграть возможно. «Спартаку» временами это получалось. Гол Дыбленко вернул интригу. Между прочим, красно-белые впервые после возрождения команды забросили три шайбы армейцам из Москвы. В оставшееся время красно-белые не смогли сравнять счет, в дерби хозяевам не хватило реализации большинства. Забей «Спартак» при численном преимуществе, и победа была бы у него в кармане.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_c013214a10be4d0d1fb9f95e3dc8d6e5_hd/q562057/92dbe0056f22221007795090531d2afc/4699361019?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.