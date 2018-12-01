Самое яркое московское дерби сезона. «Спартак» дал жесткий бой лидеру КХЛ
Но ЦСКА все равно выиграл 13-й раз подряд у
Но ЦСКА все равно выиграл 13-й раз подряд у
14 побед подряд у ЦСКА, уверенная первая строчка в турнирной таблице, 12 подряд побед с учетом
Атмосфера на дерби была превосходной: почти полные трибуны, хоккейная музыка, классная поддержка болельщиков. Впервые на домашней игре «Спартака» были фанаты с барабанами. Дело в том, что первую часть сезона они бойкотировали
И вы только представьте радость спартаковских фанатов, когда их команда повела 2:1 в первом периоде. Армейцы последний раз пропускали два гола месяц назад.
После перерыва у хозяев пошли удаления, которые и сгубили команду Жамнова. В большинстве забили Григоренко и Капризов, а Попов отличился еще и в равенстве. По броскам во втором периоде было 20−5 в пользу ЦСКА.
Чтобы обыграть таких армейцев, нужно выходить на матч как на войну. Необходимо в каждом эпизоде рвать жилы, прессинговать, бить, заставлять нервничать защитников. Перебегать ЦСКА нереально, а вот переиграть возможно. «Спартаку» временами это получалось. Гол Дыбленко вернул интригу. Между прочим,
Александр Мысякин
|Игорь Уланов
|Игорь Никитин
|Александр Трушков
|Ларс Юханссон
|1-й период
|04:42
|Максим Шалунов (К. Капризов)
|06:01
|10:43
|Анатолий Никонцев (А. Злобин)
|15:24
|Илья Зубов (М. Карсумс, К. Даугавиньш)
|2-й период
|22:19
|Ярослав Дыбленко
|23:49
|Евгений Кулик
|Михаил Григоренко (М. Шалунов, Н.Д. Нестеров)
|24:30
|26:40
|Артем Федоров
|26:40
|Артем Федоров
|Кирилл Капризов
|27:39
|Александр Попов (И. Телегин, К. Дальбек)
|32:14
|Михаил Науменков
|34:52
|3-й период
|Максим Шалунов
|40:38
|46:19
|Ярослав Дыбленко (А. Хохлачев, А. Федоров)
|48:30
|Михаил Григорьев
|58:54
|Ярослав Дыбленко
|59:17
|24
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)