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21:05 (мск), источник: Sport24

Самое яркое московское дерби сезона. «Спартак» дал жесткий бой лидеру КХЛ

Но ЦСКА все равно выиграл 13-й раз подряд у красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

14 побед подряд у ЦСКА, уверенная первая строчка в турнирной таблице, 12 подряд побед с учетом плей-офф над «Спартаком». Казалось, что это московское дерби заранее обречено на провал. В последнее время создается впечатление, что результаты всех матчей с участием команды Никитина известны заранее. Слишком мощно и дерзко смотрится ЦСКА. На дерби лидер выставил оптимальный состав. У «Спартака» же в воротах появился молодой Трушков — номинальной третий голкипер красно-белых. Почему он, а не Гудачек? Александр довольно неплохо смотрелся против армейцев в прошлом плей-офф, вот и решили 22-летнего парня бросить в самое пекло. Трушков не обладает идеальной техникой, зато часто ловит шальные броски. Но все-таки пару голов в матче армейцам подарил.

Атмосфера на дерби была превосходной: почти полные трибуны, хоккейная музыка, классная поддержка болельщиков. Впервые на домашней игре «Спартака» были фанаты с барабанами. Дело в том, что первую часть сезона они бойкотировали из-за того, что их родной клуб делит арену с заклятым врагом ЦСКА. Как только красно-белые объявили о том, что в следующем году будут играть в «Мегаспорте», болельщики забыли обиды и пошли на хоккей.

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И вы только представьте радость спартаковских фанатов, когда их команда повела 2:1 в первом периоде. Армейцы последний раз пропускали два гола месяц назад. Красно-белые уже устроили сюрприз и совершили почти подвиг! Заброшенными шайбами отметились Никонцев и Зубов.

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После перерыва у хозяев пошли удаления, которые и сгубили команду Жамнова. В большинстве забили Григоренко и Капризов, а Попов отличился еще и в равенстве. По броскам во втором периоде было 20−5 в пользу ЦСКА.

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Чтобы обыграть таких армейцев, нужно выходить на матч как на войну. Необходимо в каждом эпизоде рвать жилы, прессинговать, бить, заставлять нервничать защитников. Перебегать ЦСКА нереально, а вот переиграть возможно. «Спартаку» временами это получалось. Гол Дыбленко вернул интригу. Между прочим, красно-белые впервые после возрождения команды забросили три шайбы армейцам из Москвы. В оставшееся время красно-белые не смогли сравнять счет, в дерби хозяевам не хватило реализации большинства. Забей «Спартак» при численном преимуществе, и победа была бы у него в кармане.

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Александр Мысякин

Спартак 3:4
(2:1, 0:3, 1:0)
ЦСКА
1.12.2018, 17:00 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Игорь Никитин
Вратари
Александр Трушков Ларс Юханссон
1-й период
04:42
Максим Шалунов (К. Капризов) 06:01
10:43 Анатолий Никонцев (А. Злобин)
15:24 Илья Зубов (М. Карсумс, К. Даугавиньш)
2-й период
22:19 Ярослав Дыбленко
23:49 Евгений Кулик
Михаил Григоренко (М. Шалунов, Н.Д. Нестеров) 24:30
26:40 Артем Федоров
26:40 Артем Федоров
Кирилл Капризов 27:39
Александр Попов (И. Телегин, К. Дальбек) 32:14
Михаил Науменков 34:52
3-й период
Максим Шалунов 40:38
46:19 Ярослав Дыбленко (А. Хохлачев, А. Федоров)
48:30 Михаил Григорьев
58:54 Ярослав Дыбленко
59:17
Статистика
24 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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